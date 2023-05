Sonderbriefmarke zu den Special Olympics World Games Berlin 2023 vorgestellt

Vorstellung der Sonderbriefmarke Special Olympics World Games Berlin 2023

Foto: Special Olympics World Games Berlin 2023 / Juri Reetz

BERLIN (kobinet) Gemeinsam mit dem Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat Special Olympics Deutschland im Berliner Olympiastadion die Sonderbriefmarke zu den Weltspielen der Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung vorgestellt. Die Marke zeigt das Logo der weltweit größten inklusiven Sportveranstaltung, die vom 17. bis 25. Juni 2023 erstmals in Deutschland stattfinden wird. Die Marke ist ab dem 1. Juni 2023 online auf dem Portal der Post und in ausgewählten Filialen der Deutschen Post erhältlich.

Die Briefmarke wurde von Athletinnen und Athleten der Special Olympics am Ort der Eröffnungsfeier der Weltspiele präsentiert. „Die Weltspiele in Berlin sind für uns Sportler aus Deutschland etwas ganz Besonderes. Die Briefmarke werden hoffentlich ganz viele Menschen kaufen und Briefe und Karten schreiben. Das haben wir bei anderen Spielen auch gemacht, und an unsere Freunde zuhause geschrieben. Nur gab es dort keine extra Briefmarke. Dass es die jetzt für Berlin gibt, ist klasse. Das macht unsere Weltspiele noch bekannter“, sagt Special Olympics Athlet Maximilian Kröber.