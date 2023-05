IGEL-Podcast: Technik im Einsatz für die Effektivität

Cover: IGEL-Podcast zum Einsatz für Effektivität

Foto: IGEL-Media

Marburg/Bad Segeberg (kobinet) "Im Einsatz für die Effektivität: die Fachanwendungen von DL®". So lautet der Titel der aktuellen Episode des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL). Im Vorfeld der Sight City und der Rehab sprach der Macher des IGEL-Podcast Sascha Lang mit Hansjörg Lienert von der Firma Dräger Lienert. Nun ist die dritte Folge der Podcast-Trilogie erschienen.

„DL® Kontaktmanager (gefeatured vom BMAS), DL® ETB (beim Bundeskanzleramt im Einsatz) und DL® Verein „Mitgliederverwaltung, Fundraising, und alles ist bedienbar, dazu die Fachanwendung DL Exchange Kalender … Fachanwendungen gibt es viele. In der letzten Ausgabe unserer Trilogie über die Firma Dräger Lienert erfahren wir, wie genau diese Fachanwendungen Menschen die blind, sehbehindert oder mit motorischen Einschränkungen zu mehr Effektivität helfen können. Denn was wollen wir genau: wir wollen durch unsere Einschränkung nicht ausgebremst werden. Wir wollen mithalten und gleichberechtigt arbeiten dürfen. Alles das waren Gründe und Ansporn genug für Hansjörg Lienert mit seinem Team der Firma Dräger Lienert, diese innovativen Skills zu entwickeln. Die 3. Episode informiert auch mehr über die Wichtigkeit der Vernetzung für Unternehmen im Hilfsmittelbereich. Dräger Lienert findet ihr unter: www.dlinfo.de Telefon: 06421 952400″, heißt es in der Ankündigung der dritten Episode des IGEL-Podcast mit Hansjörg Lienert.

