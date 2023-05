Podiumsdiskussion zu barrierefreier Gesundheit zum Abschluss der Inklusionstage

Logo: Inklusionstage 2023 zum Thema Gesundheit

Berlin (kobinet) Nachdem es zum Auftakt der diesjährigen Inklusionstage am 8. Mai bereits engagierte Debatten und auch Kritik gab, warum der von der Regierungskoalition eigentlich für 2022 angekündigte Aktionsplan für ein barrierefreies und inklusives Gesundheitswesen auf 2024 verschoben wurde, treffen die Teilnehmer*innen heute am 9. Mai in einer abschließenden Podiumsdiskussion auf die Politik. "GESUNDHEIT barrierefrei • selbstbestimmt • zeitgemäß - Inklusion trifft Politik" lautet der Titel des Gesprächs mit Abgeordneten des Deutschen Bundestags. Mit dabei sind die Abgeordneten Heike Baehrens, Jens Beeck, Takis Mehmet Ali, Wilfried Oellers, Corinna Rüffer und Kathrin Vogler. Das Schlusswort spricht dann die Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Arbeit und Soziales Kerstin Griese.

