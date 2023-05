Erfolgreiche Saisonpartnerschaft

#anders gleich - gemeinsam

Foto: 1. FC Köln

KÖLN (kobinet) Die Gold-Kraemer-Stiftung und die Stiftung 1. FC Köln setzen sich gemeinsam ein für Inklusion. Unter der Botschaft "#andersGLEICH" gab es in der Bundesligasaison 2022/23 vielfältige gemeinsame Aktionen, um für eine gleichberechtigte Teilhabe aufmerksam zu machen. "#andersGLEICH" bedeutet für die Partner, in jedem Menschen Chancen zu sehen und diese zu fördern.

Auf dem Trainingsgelände des 1. FC Köln am Geißbockheim, im kaethe:k Kunsthaus der Gold-Kraemer-Stiftung in Pulheim-Brauweiler, im RheinEnergie Stadion vor 50.000 Fußballfans und auf vielen anderen öffentlichen Plätzen standen so die Begegnung und das Miteinander im Vordergrund. Hier zeigen die Partner „im Videobeweis“ ihre gemeinsamen Erlebnisse, Emotionen, Freuden, Begeisterung, Aufregung, Bewegung, Partnerschaft und immer Begegnung auf Augenhöhe. So leben die Stiftungen „#andersGLEICH!“

Das gemeinsame Video, in dem alle Aktivitäten rund um diese Kooperation mit vielen emotionalen Bildern gezeigt werden ist unter diesem Link auf YouTube zusehen.