Inklusionstage: Gesundheit: barrierefrei – selbstbestimmt – zeitgemäß starten in Berlin

Logo: Inklusionstage 2023 zum Thema Gesundheit

Foto: BMAS

Berlin (kobinet) "Gesundheit: barrierefrei - selbstbestimmt - zeitgemäß", unter diesem Motto finden heute am 8. und am Dienstag, den 9. Mai die Inklusionstage 2023 (IKT23) in der Telekom Hauptstadtrepräsentanz in der Französische Straße 33 a-c in 10117 Berlin statt. Die Veranstaltung, die am 8. Mai um 10:30 Uhr beginnt, kann auch im Livestream unter www.gemeinsam-einfach-machen.de/ikt23 verfolgt werden. Das Thema eines inklusiven und barrierefreien Gesundheitswesens ist vor allem auch deshalb sehr aktuell, weil im Koalitionsvertrag bereits für 2022 ein Aktionsplan für ein barrierefreies und inklusives Gesundheitssystem vorgesehen ist. Dies soll nun voraussichtlich erst 2024 angepackt werden.

„Eine hochwertige und für alle zugängliche sowie barrierefreie Gesundheitsversorgung ist insbesondere für Menschen mit Behinderungen wichtig. Wie Krankenhäuser und Praxen sowie ihr medizinisches Personal sich auf Menschen mit verschiedenen Behinderungen einstellen, wird bei den IKT23 präsentiert und diskutiert“, heißt es in der Ankündigung.

Moderiert von Ninia LaGrande wird die Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Arbeit und Soziales, Kerstin Griese um 10:30 Uhr die Inklusionstage 2023 eröffnen. Im Gespräch mit Jürgen Dusel, dem Beauftragter der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen wird sie anschließend das Thema beleuchten. Daraufhin erfolgt ein Impulsvortrag von Christian Walter-Klose, Professor im Schwerpunkt Behinderung und Inklusion an der Hochschule für Gesundheit in Bochum.

