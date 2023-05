Politik und Special Olympics beim Treffen zum Host Town Program in Perl

Foto: Markus Lutz

PERL (kobinet) Mehr als 200 Kommunen in ganz Deutschland starten im Rahmen des Host Town Program der Special Olympics World Games Berlin 2023 inklusive Projekte und empfangen Delegationen der Weltspiele und schaffen damit Begegnungen ohne Grenzen. Das ist auch das Leitmotiv für #ZusammenInklusiv, der größten Inklusionsbewegung Deutschlands. Alle beteiligten Kommunen haben sich mit inklusiven Projekten und Initiativen beworben Teil des Programmes zu werden, die auch nach den Weltspielen für mehr Inklusion und damit Teilhabe für Menschen mit geistiger Behinderung in ihren Gemeinden sorgen.

Im saarländischen Perl an der Mosel präsentierte sie am Donnerstag im Deutsch-Luxemburgischen Schengen-Lyzeum das Host Town Program an einem Ort, der für Begegnung und Miteinander steht. Perl ist mit den Kommunen Apach, Contz-les-Bains, Rettel, Rustroff, Sierck-les-Bains (alle Frankreich), Dalheim, Mondorf-les-Bains, Remich (alle Luxemburg) sowie den saarländischen Kommunen Merzig und Mettlach vom 12. bis 15. Juni gemeinsam Gastgeber für die Delegation aus Haiti.

In Schengen wurde im Jahr 1985 das Schengener Abkommen über den schrittweisen Abbau der Personenkontrollen an Binnengrenzen unterzeichnet. Ein wegweisender Schritt für mehr Miteinander und mehr Begegnungen. „Was ankommt, ist der Geist der Special Olympics. Ich finde es großartig, dass Menschen andere Menschen aufnehmen, und das Gemeinschaft entsteht, Verbindung entsteht, und auch Berührungsängste gegenüber Menschen mit geistiger Behinderung abgebaut werden“, sagte Katarina Barley, Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, in ihrer Grußbotschaft.

„Wir haben das Host Town Program mit anderen nachhaltigen Projekten wie ‚Wir gehören dazu‘ oder ‚LIVE‘ zusammengebracht. Dadurch haben sich überall Netzwerke gebildet, die dazu beitragen können, dass in Zukunft mehr Sport für Menschen mit geistiger Behinderung ermöglicht wird. Die Weltspiele werden zeigen, welche Kraft die Athleten und Athletinnen entwickeln können und zu welch beeindruckenden Leistungen sie fähig sind. Und das Host Town Program als Teil von #ZusammenInklusiv kann mithelfen, dass wir in den Jahren nach den Weltspielen sagen können, wir haben etwas Bleibendes erreicht.“, erklärt Christiane Krajewski, die Präsidentin von Special Olympics Deutschland, das Anliegen dieses Programms .