SightCity bringt Interessantes mit vielen Höhepunkten

Die Silhoutette der Stadt Frankfurt am Main

Foto: Pixabay/moritz320

FRANKFURT am MAIN (kobinet) Die SightCity Frankfurt ist die größte internationale Fachmesse für Blinden- und Sehbehinderten-Hilfsmittel. Sie wird als hybride Messe in der Zeit vom 10. bist zum 12. Mai 2023: Live in Frankfurt im Kongresshaus Kap Europa, Osloer Straße 5, 60327 Frankfurt am Main und digital im Internet stattfinden. blista und DVBS präsentieren ihre Angebote am Gemeinschaftsstand L 1.01 im 1. Stock des „Kap Europa“.

Am Mittwoch wird DVBS-Projektleiter Herbert Rüb von 14.45 Uhr bis 15.15 Uhr über „[email protected] – Agiles Netzwerk für sehbeeinträchtigte Berufstätige“ im SightCity-Forum berichten. Am DVBS-Standteil erhalten Sie unter anderem weitere Informationen zum Projekt und zum DVBS-Arbeitskreis „Barrierefreie Hausgeräte“.

Am Donnerstag informiert der DVBS schwerpunktmäßig über die Themen Sehbehinderung und zu den Inhalten der Interessengemeinschaft „LowVisionPlus“ – wenn zur Sehbeeinträchtigung weitere Behinderungen hinzukommen.

Am Freitag stehen die Themen Bildung und Beruf im Fokus. Mitglieder des DVBS-Vorstands freuen sich am 2. und 3. Messetag auf Gespräche mit Besucherinnen und Besuchern vor Ort.

„Herzlich willkommen, wir freuen uns auf Sie!“ heißt es auch am blista-Standteil.

„Was gibt es Neues auf dem blistaCampus?“,

„Kann ich mir die Carl-Strehl-Schule mal anschauen?“,

„Welche Ausbildung ist die Richtige für mich?“,

„Gibt es neue Hör-Tipps aus der Deutschen Blinden-Bibliothek?“

Am Stand erwarten die Besucherinnen und Besucher wieder vielfältige Info-Angebote und dazu ein spannendes Experten-Programm.

Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreist, steigt am besten an der Haltestelle „Festhalle/Messe“ aus. Die SightCity unterstützt den Besuch durch Messeguides. Die Guides sind an sonnengelben T-Shirts erkennbar und begleiten die Besucher bei Bedarf zum Beispiel an der Haltestelle „Festhalle/Messe“ zum fußläufigen Kap Europa. Guides sind aber auch im Viertelstundentakt am Frankfurter Hauptbahnhof (Treffpunkt Bahnhofsmission an Gleis 1, Tür 7) und am Hauptbahnhof vor Ort, um Begleitung zum Kap Europa anzubieten. Für den Rückweg bis zum Hauptbahnhof bieten die Guides ebenfalls Hilfe an.

Weitere Einzelheiten zur diesjährigen Sight City gibt es auf dieser Internetseite.