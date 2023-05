Neuer Podcast Selbsthilfe im Trend

Mainz (kobinet) Im Dezember 2022 startete der Podcast-Kanal "Selbsthilfe im Trend" der LAG Selbsthilfe Rheinland-Pfalz. In diesem Interview-Podcast werden Menschen vorgestellt, die spannende Ideen und Perspektiven für die gesundheitsbezogene Selbsthilfe haben. Dabei wird diskutiert, wie sich Selbsthilfevereine und -verbände auf komplexe Zukunftsthemen und Herausforderungen vorbereiten können. Nach den Beiträgen der ersten Staffel wird in der aktuellen zweiten Staffel das Thema Digitalisierung erneut aufgegriffen um diesem wichtigen Thema mehr Raum zu geben und es aus unterschiedlichen und ergänzenden Perspektiven zu betrachten. In drei Folgen geht es um die Themen digitale Gesundheitsinformationen, Leichte Sprache und digitale Barrierefreiheit.

Dabei werden nicht nur die technischen Aspekte beleuchtet, sondern auch die Auswirkungen und Chancen für die gesundheitsbezogene Selbsthilfe.

Die erste Staffel des Podcast-Kanals beschäftigte sich mit einigen der größten Herausforderungen, mit denen Selbsthilfevereine und -verbände konfrontiert sind. Dabei ging es unter anderem um Themen wie Mitgliedergewinnung, Mitgliederaktivierung, Kampagnenmanagement, Finanzierung und Digitalisierung. Trotz des begrenzten Umfangs einer Podcast-Folge bieten die Interviews erste Einblicke in jedes dieser Themen und präsentieren verschiedene Ansätze und Lösungen.

Der Podcast ist kostenlos auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf der folgenden Website verfügbar: https://www.lag-sb-rlp.de/projekte/podcast