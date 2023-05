Kölner Rollstuhlbasketballer beenden Euro-Cup auf Platz 5

Logos der Rollstuhlbasketball Bundesliga und des Kölner Clubs

Foto: RBC Köln 99ers

KÖLN (kobinet) Mit gemischten Gefühlen blicken die Rollstuhlbasketballer des Kölner RBC 99ers auf das Final-Wochenende in Spanien zurück: Verband und lokaler Veranstalter ließen nur wenig Freude aufkommen. Einzig dem beherzten und unermüdlichen Einsatz der Volunteers vor Ort war es zu verdanken, dass die 99ers den Saisonabschluss im spanischen Badajoz irgendwie über die Bühne brachten.

Die 99ers starten mit einem mühsam erkämpften 57:45 Sieg gegen die israelischen Vertreter von Ilan Ramat Gan und lernen erstmals die schlechten Bedingungen in Halle 2 kennen: Ein viel zu weicher Boden macht das Spiel gegen die Israelis und die folgende Partie gegen das französische Team aus Hyeres zu einem absoluten Kraftakt.

Im zweiten Spiel mussten sich die 99ers dann 48:59 gegen Hyeres Handi Basket geschlagen geben und standen am ersten Abend des Wettbewerbs mit einem Sieg und einer Niederlage in der spanischen Abendsonne. Zwar hatte man in dem engen Spiel immer wieder die Möglichkeit selbst zu gewinnen, nutze diese aber nicht.

Zum Auftakt des zweiten Turniertages trafen die 99ers nun in der wesentlich besser ausgestatteten Spielstätte auf Gastgeber Mideba Extremadura, der sich selbst einen Wettbewerbsvorteil verschafft hatte und alle seine Spiele auf dem geschmeidigen und leichtgängigen Parkettboden austrug.

In einem abwechslungsreichen Spiel gelang den Spaniern ein am Ende verdienter 66:58 Sieg über die Kölner, die mit zwei Niederlagen nun nicht mehr ins Halbfinale einziehen konnten und im Platzierungsspiel um Platz 5 auf CS Meaux traf.

Hier schloß sich für die 99ers der Kreis der laufenden Saison: Hatte man doch beim internationalen Kick Off Turnier in Köln zu Saisonbeginn eben gegen Meaux die Vorbereitung für die Saison begonnen, endete die Rollstuhlbasketball Saison der 99ers nun mit einem Duell gegen die Franzosen. Über ein 12:13 im 1.Viertel und ein 16:15 Ende des 2.Viertels ging es mit 28:28 unentschieden in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel konnten sich die 99ers dann aber über ein 18:15 und 19:14 leicht absetzen und sich am Ende über den 65:57 Sieg freuen.