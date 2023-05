Wenn Inklusion den Rückwärtsgang einlegt

Markus Walloschek

Foto: privat

Erfurt (kobinet) "Wenn ein Auto immer langsamer wird und irgendwann stehen bleibt, kann es, wenn es sich auf einem steilen Berg befindet, plötzlich anfangen rückwärtszurollen." So empfindet der 2. Vorsitzende der PIRATEN Erfurt Markus Walloschek seit einigen Monaten die Inklusion in Deutschland. In einem Beitrag zum Europäischen Protesttag zur Gleichstellung behinderter Menschen beschreibt der Nutzer eines Elektrorollstuhls einige Erlebnisse, in denen sich Inklusion zurückbewegt hat.

„Als beispielsweise die Bundesgartenschau (BUGA) in Erfurt geplant wurde, hieß es, dass alles nachhaltig für die Bürger gestaltet wird. Leider wurde unter anderem eine Asphaltdecke auf holprigem Kopfsteinpflaster zurückgebaut, weil es der Denkmalschutz so wollte“, schildert Markus Walloschek und liefert noch ein Beispiel: „Als ich im Dezember 2022 die Erfurter Messehalle zu einem Musik-Sitzplatzkonzert besuchte, wurde ich von einem Eingang zum anderen geschickt. Es gab nicht ein einziges Schild mit Hinweisen für Rollstuhlfahrer. Selbst für mich als Erfurter war das eine Überforderung. Der Grund für das Chaos war, dass eine tolle Rampe, die seit 1997 funktionierte, einfach weggebaut wurde – warum? Wir wissen es (noch) nicht. Und scheinbar sollen das die Menschen, die darauf angewiesen sind, auch nicht erfahren. Als ich dann mit meinem Elektrorolli zu meiner Sitzreihe kam, wurde mir gesagt, ich solle mich woanders hinstellen. Ich tat es, weil ich mich nicht vor der Veranstaltung auf eine Endlosdiskussion einlassen wollte. Letzlich stand ich an der Seite aufgereiht mit anderen Rollstuhlnutzern und empfand diese Art von Separierung nicht als Einziger als klare Diskriminierung!“

Und erst kürzlich sei es auf dem Erfurter Hauptbahnhof zu zwei schweren Unfällen gekommen, weil nacheinander und monatelang Aufzüge ausfallen, auf die Menschen mit körperlichen Behinderungen angewiesen sind, berichtet Markus Walloschek unter anderem im Zusammenhang mit dem Europäischen Protesttag zur Gleichstellung behinderter Menschen, der in Erfurt mit einer Demonstration am Anger begangen wurde.

Link zum Beitrag von Markus Walloschek