Video zur Umsetzung bzw. Nicht-Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention

Bild zum Video zur NIchtumsetzung der UN-BRK

Foto: LAG Gemeinsem Leben - Gemeinsam Lernen Ba-Wü

Stuttgart (kobinet) Seit Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland im Jahr 2009 ist viel Zeit vergangen. Was ist seitdem passiert? Damit beschäftigt sich ein kurzer Video-Beitrag der Landesarbeitsgemeinschaft Baden-Württemberg "Gemeinsam leben - gemeinsam lernen" zum Europäischen Protesttag für die Gleichstelung von Menschen mit Behinderung am 5. Mai, der auf YouTube veröffentlicht wurde: https://youtu.be/n5J_0XV4ELQ. Geknetet von Vorstandsmitglied Kirsten Ehrhardt geht es um die Umsetzung bzw. Nicht-Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland: Um Staunen, Grübeln, Ignorieren, Täuschen, Abtauchen und Liegenlassen - und um die nächste Staatenprüfung im Sommer dieses Jahres", wie es in einer Presseinformation von Gemeinsam leben - gemeinsam leben Baden-Württemberg heißt.

„Viel Text gibt es in dem kleinen Clip nicht. Das passt dazu, wie wir die Umsetzung der UN-BRK in Deutschland bewerten,“ meint der Vorstand der LAG BW GLGL, ’sie ist so schlecht und so schleppend, dass uns die Worte fehlen!“, heißt es in der Presseinformation. Auf www.lag-bw.de gibt es daher auch eine Hörfassung und eine Textfassung.

