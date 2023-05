Treffpunkt um 13:15 Uhr vor dem Bundesverkehrsministerium zur Barrierefreiheit der Bahn

T-Shirt mit Aufschrift: Mit Verspätung ist zu rechnen

Foto: ISL

Berlin (kobinet) "Für alle die heute zufällig nach Berlin reisen. Um 13:15 Uhr gibt es ein spontanes Treffen am Bundesverkehrsministerium, Invalidenstraße 44 in Berlin. Dort werden einige Forderungen für eine bessere barrierefreie Bahn übergeben. Danach ziehen wir zur Demo am Brandenburger Tor, welche um 14 Uhr startet und schließen uns den anderen an. Unsere Sprecherin für Nachhaltigkeit und Klimagerechtigkeit Cécile Lecomte wird dann gegen 15 Uhr mit anderen am Roten Rathaus auf dem Podium sprechen", dies teilte Alexander Ahrens von der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL) im Zusammenhang mit den Aktionen für eine barrierefreie Bahn mit, die heute im Rahmen des Europäischen Protesttags zur Gleichstellung behinderter Menschen stattfinden. Und weitere Berichte von behinderten Bahnreisenden gibt es auch.

„Für alle, die heute nach #Berlin reisen. Um 12:15 h begrüßen wir im Berliner Hauptbahnhof am Gleis 11 einige der vielen Bahnaktivist*innen. Um 13:15 h ziehen wir zum @bmdv„, heißt es auf Twitter von rollendermeter. Und Batsy twittert: „Ich auf dem Gleis. DB Mitarbeiter*in: nee, wir haben hier keine Einstiegshilfe angemeldet. Ich kriege Puls, komm ich in den Zug?! da kommt es doch noch, das Hubliftmonster. Wenn ich einen Adrenalinschub bräuchte,würde ich Extremsport machen.“

Und Cécile Lecomte, die heute auf der Kundgebung in Berlin reden soll, bereits Probleme mit dem Bus hatte und wegen eines kaputten Aufzugs ihren geplanten Zug verpasst hat, berichtet auf Twitter: „Ich kann nicht über Hannover fahren und @rolli_e und @DerFrankyman treffen. Aber ich komme mit anderer Verbindung. Bin in EC an Stangen geklettert zum rein kommen, 2 Bekannte haben Rollstuhl hinein getragen. Berlin, ich komme. #5mai #Barrierefreiheit„

„Wir sehen uns, bis später. Woran ihr uns erkennt: T-Shirt mit Aufschrift „Mit Verspätung ist zu rechnen!“ Alle anderen, die andere Destinationen besuchen wünschen wir einen tollen Tag. Die ersten Berichte trudeln bereits ein und dokumentieren die ersten Pannen. Lassen sich aber nicht abschütteln! Ihr seid super!“ kommentiert Alexander Ahrens von der ISL die ersten Rückmeldungen zur Bahnaktion.

