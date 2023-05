tagesschau-Bericht über Bahnaktion und Berliner Demo zum Protesttag

Protesttagsdemo am 5.5.23 in Berlin

Foto: Irina Tischer

Berlin (kobinet) Die Protestaktionen zum Europäischen Protesttag für die Gleichstellung behinderter Menschen haben heute am 5. Mai ein nicht unbeträchtliches Echo in den Medien ausgelöst. Sowohl der von der Aktion Mensch initiierte neue Song zum Protesttag und zur Barrierefreiheit, als auch Protestaktionen vor Ort und in der Bundeshauptstadt sorgten für Resonanz in den Medien. Über die Bahn-Aktion der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL) und die Demonstration eines breiten Bündnisses in Berlin wurde in der 17:00 Uhr Ausgabe der tagesschau beispielsweise berichtet.

Ab Minute 8:22 sendete die tagesschau um 17:00 Uhr am 5. Mai einen gut zweiminütigen Bericht über die Protestaktionen.

Link zum tagesschau-Bericht

Auch der rbb berichtet auf seine Internetseite über die Aktionen in Berlin und die mit der Einführung des Deutschlandtickets verbundenen Herausforderungen für behinderte Menschen frei nach dem Motto „Survial of the Fittest“, also Überleben der Fitten.

Link zum rbb-Bericht

An der Demonstration in Berlin haben ca. 1.000 behinderte und nichtbehinderte Menschen teilgenommen und sind vom Brandenburger Tor zum Roten Rathaus gezogen, wo die Abschlusskundgebung stattfand.

In vielen anderen Städten Deutschlands und Europas fanden am 5. Mai Aktionen statt.

