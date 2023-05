Pünktlich sein beim Protesttag ist gar nicht so einfach

Schlange am Fahrstuhl am Brandenburger Tor am 5.5.23

Foto: Ellen Keune

Berlin (kobinet) Pünktlich sein ist für diejenigen, die einen Rollstuhl nutzen, nicht so einfach beim Europäischen Protesttag zur Gleichstellung behinderter Menschen. Ellen Keune, die von Schorndorf in Baden-Württemberg nach Berlin zur traditionellen Demonstration am 5. Mai gereist ist, erlebte erst eine Zugverspätung, dann war es schwierig am Berliner Hauptbahnhof die richtigen Aufzüge zu finden, um schließlich an der U-Bahn-Haltestelle Brandenburger Tor in einer langen Schlange zu stehen. Der Protestzug hat sich zwischenzeitlich in Richtung Rotes Rathaus in Bewegung gesetzt.

kobinet-Fotografin Irina Tischer ist beim Demonstrationszug in Berlin vor Ort dabei und hat folgendes Bild gemacht.

Protesttagsdemo am 5.5.23 in Berlin