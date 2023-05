Protesttagszug formiert sich am Brandenburger Tor

Demotreff am 5. Mai 2023 am Brandenburger Tor

Foto: Irina Tischer

Berlin (kobinet) Bereits einige Minuten vor dem Start der Demonstration zum Europäischen Protesttag zur Gleichstellung behinderter Menschen ab 14:00 Uhr am Brandenburger Tor in Berlin haben sich eine Reihe behinderter und nichtbehinderter Menschen versammelt, um für Barrierefreiheit und Inklusion einzutreten. Ab 14:00 Uhr geht's dann los zum Roten Rathaus, wo ab ca. 15:00 Uhr die Kundgebung beginnt. Ein breites Bündnis hat zur Demo in Berlin aufgerufen, von deren Ansammlung kobinet-Fotografin Irina Tischer ein erstes Bild geschickt hat.

In Berlin findet seit vielen Jahren traditionell am 5. Mai eine Demonstration zum Protesttag statt.