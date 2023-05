IGEL-Podcast zum Protesttag: In der Politik etwas bewegen

Logo: IGEL-Podcast In der Politik etwas bewegen

Bad Segeberg / Kassel (kobinet) "In der Politik etwas bewegen – behinderte Abgeordnete berichten", so lautet der Titel einer Online-Veranstaltung, die das NETZWERK ARTIKEL 3 in Zusammenarbeit mit dem Projekt Empowerment zur Selbstvertretung des Bildungs- und Forschungsinstituts zum selbstbestimmten Leben Behinderter (bifos) und IGEL-Media am 2. Mai durchgeführt. Mit dabei waren u.a. Dr. Annette Standop, Mitglied im Stadtrat von Bonn, Katrin Gensecke als Landtagsabgeordnete in Sachsen-Anhalt und Owald Utz als Behindertenbeauftragter und ehemaliger Stadtrat der bayerischen Landeshauptstadt München. Rechtzeitig und im Zusammenhang mit dem Europäischen Protesttags zur Gleichstellung behinderter Menschen hat nun Sascha Lang den Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL) mit der Aufzeichnung der Veranstaltung veröffentlicht.

„Anlässlich des von der Aktion Mensch unterstützten Europäischen Protesttags zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen um den 5. Mai herum, luden das NETZWERK ARTIKEL 3, das Bildungs- und Forschungsinstituts zum selbstbestimmten Leben Behinderter (bifos) und der IGEL Podcast zu einer Talkrunde ein.Teilnehmer*innen waren neben Ottmar Miles-Paul und Sascha Lang als Moderatoren: Ellen Kubica vom Bildungs- und Forschungsinstitut zum selbstbestimmten Leben Behinderter (bifos), Dr. Annette Standop, Vorsitzende der Grünen-Fraktion in Bonn, Oswald Utz, Behindertenbeauftragter der Stadt München und ehemaliges Mitglied des Münchner Stadtrats für die Grünen, Katrin Gensecke, Landtagsabgeordnete der SPD in Sachsen-Anhalt und in verschiedenen Parteigremien aktiv. Neben den Werdegängen der 3 Politiker*innen zeigten wir auch auf, wie wichtig das Engagement in der Politik ist, und dass ein Mensch mit Behinderung nicht nur behindertenpolitisch gefragt ist. Was allerdings nochmals klar wurde ist, das Thema Inklusion zieht sich durch alle politischen Themenfelder. bifos stellte uns noch ihr Projekt Empowerment zur Selbstvertretung vor, bei dem es darum geht, Menschen mit Behinderung zu stärken sich zu engagieren und dies nicht nur politisch. Hier der Link zu diesem Projekt: https://empowerment-zur-selbstvertretung.de/„, heißt es in der Ankündigung der aktuellen Episode des IGEL-Podcast.

Link zur aktuellen Episode des IGEL-Podcast In der Politik etwas bewegen

Link zu allen bisher erschienenen Ausgaben des IGEL-Podcast