Dabei am 5. Mai – Protestaktion in vielen Städten für Barrierefreiheit und Inklusion

Plakat zur Demo zum Protesttag am 5. Mai in Berlin

Foto: Berliner Protest

Kassel (kobinet) Nach Informationen der Aktion Mensch finden dieses Jahr über 500 Aktionen zum Europäischen Protesttag zur Gleichstellung behinderter Menschen um den 5. Mai herum statt. Heute, am 5. Mai, gehen in vielen Städten und Regionen Deutschlands behinderte Menschen und ihre Verbündeten auf die Straße und protestieren für Barrierefreiheit und Inklusion. 1992 fand der erste Protesttag statt und die Forderungen könnten heute nicht aktueller sein, denn die Regierungskoalition aus SPD, Grünen und FDP auf Bundesebene und die Verantwortlichen in den Länden müssen endlich liefern, um die UN-Behindertenrechtskonvention umzusetzen. Berlin, Bremen, Erfurt, Kassel, Mainz, München, Saarbrücken, das sind nur einige Städte, in denen heute Protestaktionen stattfinden. Zudem machen sich viele behinderte Menschen auf den Weg, um die Barrierefreiheit des öffentlichen Personenverkehrs zu testen. kobinet-Redakteur Ottmar Miles-Paul gibt einen kleinen Überblick über geplante Aktionen.

Mit einem Rap-Song von Eko Fresh und Rolling G zu fehlender Barrierefreiheit hat die Aktion Mensch die Bevölkerung auf den Protesttag eingestimmt und Barrierefreiheit angemahnt:

https://kobinet-nachrichten.org/2023/05/05/aktion-mensch-rap-song-von-eko-fresh-und-rolling-g-zu-fehlender-barrierefreiheit/

Die mittlerweile schon traditionelle Protesttagsdemonstration in der Bundeshauptstadt Berlin findet am 5. Mai ab 14:00 Uhr vom Brandenburger Tor zum Roten Rathaus statt:

https://kobinet-nachrichten.org/2023/05/03/berlin-berlin-viele-fahren-nach-berlin-zur-protesttagsdemo-am-5-mai/

„Lassen wir die Hublifte glühen“, unter diesem Motto ruft die Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL) zu einer Bahn-Aktion zum Protesttag auf:

https://kobinet-nachrichten.org/2023/04/29/lassen-wir-die-hublifte-gluehen-kommt-herbei-am-5-mai-mit-der-bahnaktion/

Auch in Bremen hat der Protesttag Tradition. Dort gehen ab 12.00 Uhr mit Treffpunkt am Rudolf-Hilferding-Platz behinderte Menschen und ihre Verbündeten auf die Straße:

https://kobinet-nachrichten.org/2023/04/27/bremer-protesttag-fordert-zukunft-barrierefrei-gestalten/

In Kassel, von wo aus der erste Protesttag zur Gleichstellung behinderter Menschen 1992 koordiniert wurde, findet ab 15:30 Uhr eine Kundgebung auf dem Königsplatz statt. Begleitet wird diese durch ein vielfältiges Programm von 11:00 bis 18:00 Uhr auf dem Königsplatz:

https://kobinet-nachrichten.org/2023/05/02/vielfaeltiges-programm-zum-protesttag-am-5-mai-auf-dem-kasseler-koenigsplatz/

In Saarbrücken treffen sich Demonstrant*innen um 14 Uhr vor dem Wirtschaftsministerium, Franz-Röder-Straße 17, in 66119 Saarbrücken zur Demonstration zum Protesttag unter dem Motto „Krüppelpower gegen Barrierenbauer:

https://kobinet-nachrichten.org/2023/04/25/krueppelpower-gegen-barrierenbauer-am-5-mai-in-saarbruecken/

Zahlreiche Aktionen zum Protesttag gibt’s in Hamburg:

https://kobinet-nachrichten.org/2023/05/04/zahlreiche-aktionen-zum-protestag-in-hamburg/

In Erfurt findet am 5. Mai um 16:00 Uhr eine Demonstration zur Gleichstellung behinderter Menschen am Anger statt:

https://kobinet-nachrichten.org/2023/04/13/demo-fuer-gleichstellung-behinderter-menschen-am-5-mai-in-erfurt/

In München möchte der VbA Selbstbestimmt Leben e.V. den Rindermarkt in München in ein Fackelmeer verwandeln. Zwischen 18 und 22 Uhr findet dort der Aktionstag unter dem Motto: „Leuchten für Inklusion“ statt.

https://vba-muenchen.de/2023/01/19/muenchen-leuchtet-fuer-inklusion/

In Mainz findet heute am 5. Mai auf dem Kardinal-Volk-Platz vor der Römer-Passage eine Protestaktion von 13:00 bis 16:00 Uhr statt:

https://kobinet-nachrichten.org/2023/04/30/protestaktion-fuer-zugang-fuer-alle-zu-allem-am-5-mai-in-mainz/

In Kleve ist heute am 5. Mai ein Protestzug durch die Innenstadt geplant. Um 15 Uhr ist Treffpunkt am Marktplatz Linde. Für 15.30 Uhr ist eine Kundgebung auf dem Fischmarkt geplant.

https://www.nrz.de/staedte/kleve-und-umland/barrierefreiheit-in-kleve-gruene-laden-zu-protestzug-ein-id238291921.html

Zu einer Eil-Aktion in Sachen inklusiver Arbeitsmarkt haben die Sozialhelden aufgerufen, um zu verhindern, dass das Gesetz für einen inklusiven Arbeitsmarkt im Bundesrat von den unionsregierten Bundesländern am 12. Mai blockiert wird:

https://kobinet-nachrichten.org/2023/05/04/eil-aktion-fuer-einen-inklusiven-arbeitsmarkt/

Mit einem IGEL-Podcast zum Protesttag wird aufgezeigt, wie man in der Politik etwas bewegen kann

https://kobinet-nachrichten.org/2023/05/05/igel-podcast-zum-protesttag-in-der-politik-etwas-bewegen/

Warum die Reform des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes nötig ist, das wird in einem IGEL-Podcast zum Protesttag erläutert. Mit dabei bei der aufgezeichneten Veranstaltung ist u.a. die Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung Ferda Ataman.

https://kobinet-nachrichten.org/2023/04/28/igel-podcast-warum-reform-des-allgemeinen-gleichbehandlungsgesetzes-noetig-ist/