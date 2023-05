Aktion Mensch: Rap-Song von Eko Fresh und Rolling G zu fehlender Barrierefreiheit

Plakat zum Protesttag 2023 der Aktion Mensch

Foto: Aktion Mensch

Bonn (kobinet) Jede achte Person in Deutschland hat eine Behinderung und wird durch die vielerorts fehlende Barrierefreiheit im Alltag massiv eingeschränkt. Diesen Missstand mahnt die Aktion Mensch gemeinsam mit dem inklusiven Rap-Duo Eko Fresh und Rolling G sowie der Sängerin Onita Boone zum heutigen 5. Mai, dem Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung, an.

Rap-Duo macht musikalisch Wege frei

„Mit unserem Song ‚Neue Wege‘ wollen wir musikalisch Wege frei machen und erreichen, dass so viele Menschen wie möglich ihre Augen auf die Themen Barrierefreiheit und Inklusion richten“, erklärt der Sänger und Schauspieler Eko Fresh. Sein Rap-Partner Rolling G, der einen Rollstuhl nutzt, fordert: „Lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass Barrieren verschwinden und Menschen mit Behinderung selbstverständlich teilhaben.“ Das Besondere an dem Song: Der Beat basiert auf Geräuschen, die in Verbindung mit Barrieren oder Behinderungen stehen – wie beispielsweise das Brummen eines Elektrorollstuhls oder das Klicken einer Blindenampel. Inhaltlich geht es um das Thema Ausgrenzung, die viele Menschen mit, aber auch ohne Behinderung im Alltag erleben. So rappt Rolling G darüber, wie Barrieren seine Teilhabe verhindern. Wenn das Café beispielsweise keine Rampe anbietet, kann er Freund*innen nicht treffen.

Eko Fresh hingegen erklärt, dass ihm solche Barrieren gar nicht bewusst gewesen seien: „Ich hatte bislang nur wenig Berührungspunkte mit dem Thema Behinderung. Rolling G hat mir die Augen dafür geöffnet, was es bedeutet, dass es beispielsweise in Bahnhöfen deutlich zu wenig Aufzüge gibt oder sie nicht funktionieren.“

Alle Menschen profitieren von einem barrierefreien Deutschland

Mit dem Song will die Aktion Mensch eine öffentliche Debatte über das Thema Barrierefreiheit anregen. „Wir möchten auch kommunikativ ‚Neue Wege‘ gehen und hoffen, dass sehr viele Menschen den Song streamen und wir darüber das Thema Barrierefreiheit in den Fokus der Gesellschaft rücken. Im besten Fall sensibilisieren wir über die Musik auch diejenigen, die bislang nur wenig oder gar keine Berührungspunkte mit dem Thema hatten“, so Christina Marx, Sprecherin der Aktion Mensch. Denn Barrierefreiheit ist die Voraussetzung dafür, dass rund zehn Millionen Menschen mit Behinderung in Deutschland ein selbstbestimmtes Leben führen können. Eine Welt ohne Barrieren ist gleichzeitig für alle Menschen zugänglicher und lebenswerter. Barrierefreiheit meint nicht nur Rampen oder Aufzüge, sondern auch den Zugang zum ÖPNV und zu Medien sowie eine barrierefreie Kommunikation und die Teilhabe an der Digitalisierung.

Zum Protesttag am 5. Mai: Aktiv werden und die Zukunft barrierefrei gestalten

Unter dem Motto “Zukunft barrierefrei gestalten” ruft die Aktion Mensch zum diesjährigen 5. Mai gemeinsam mit Verbänden und Organisationen der Behindertenhilfe und -selbsthilfe alle Menschen dazu auf, aktiv zu werden und Orte für alle zu schaffen. Der Song „Neue Wege“ von Eko Fresh und Rolling G feat. Onita Boone kann unter lnk.site/neue-wege gestreamt und damit soll ein gesellschaftlicher Diskurs angeregt werden. Im Aktionszeitraum vom 22. April bis 7. Mai 2023 finden zudem deutschlandweit mehr als 500 Aktionen und Projekte statt – digital und vor Ort. Wo und wann Protestaktionen und Veranstaltungen stattfinden, zeigt die interaktive Aktionskarte unter www.aktion-mensch.de/karte.

Eko Fresh & Rolling G feat. Onita Boone – Neue Wege

Man findet das Musikvideo unter Eko Fresh & Rolling G feat. Onita Boone – Neue Wege – YouTube sowie das Musikvideo in Gebärdensprache mit Cindy Klink unter Eko Fresh & Rolling G feat. Onita Boone – Neue Wege (in Gebärdensprache). Der Song „Neue Wege“ kann ,man auch bei den Musik-Streaming-Diensten Deezer, Apple Music und Spotify unter folgendem Link anhören: lnk.site/neue-wege. Außerdem stellt die Aktion Mensch das Musikvideo inklusive Making-of auf dem YouTube-Kanal der Aktion Mensch unter www.youtube.com/user/AktionMensch zur Verfügung.

Über die Interpret*innen

Eko Fresh ist ein deutscher Rapper und Schauspieler, der 1983 in Köln geboren wurde. Seit vielen Jahren setzt er sich mit seinen Songs dafür ein, das Miteinander zu fördern und Vorurteile abzubauen. 2023 wurde er zum Ehrenamtspaten der Stadt Köln ernannt.

Rolling G ist 1996 in Trier geboren und rappt seit seinem 13. Lebensjahr. Er ist in Mülheim a. d. R. aufgewachsen und heute in Düsseldorf zu Hause, wo er als Sozialarbeiter an einer inklusiven Schule arbeitet. Mit seinen Texten möchte er zeigen, dass es im Hip-Hop nicht um die Herkunft oder eine Behinderung geht, sondern um das, was man kann.

Onita Boone wurde 1965 in Newburgh, USA, geboren und lebt heute in Deutschland. Sie singt seit ihrer Kindheit und stand bereits mit Stars wie Whitney Houston und Elton John auf der Bühne.

Link zum Video auf YouTube mit Gebärdensprache

Video