Zahlreiche Aktionen zum Protesttag in Hamburg

HAMBURG (kobinet) Zum 5. Mai, dem europäischen Protesttag für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung, finden traditionell zahlreiche Aktionen in Hamburg statt. Die Hamburgerinnen und Hamburger erwarten in diesem Jahr ganz unterschiedliche Mitmachaktionen, welche von Klientinnen und Klienten sowie durch Angehörige und Mitarbeitende von Leben mit Behinderung Hamburg organisiert werden. Das Spektrum ist vielfältig

Von der Demo und der Party in Harburg über ein Schwimmbadtest oder ein Inklusives Kinderfest im Südring, eine Fotoausstellung in Altona, Winterhude und Barmbek bis zu einer Plakataktion in Finkenwerder ist der Protesttag mit einem bunten und abwechslungsreichem Programm ausgefüllt.

Über Einzelheiten dazu informiert auch die Internetseite von „Leben mit Behinderung Hamburg“.