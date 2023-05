Online-Umfrage zur sexuellen Selbstbestimmung in Einrichtungen der Eingliederungshilfe

Berlin (kobinet) Im Rahmen des Forschungsprojekts "ReWiKs“ (Reflexion, Wissen, Können) sucht die Humboldt-Universität zu Berlin Teilnehmende an einer Online-Umfrage zum Thema sexuelle Selbstbestimmung in Einrichtungen der Eingliederungshilfe. Angesprochen sind Mitarbeitende der Eingliederungshilfe (Wohnen, Arbeit). Die Umfrage nimmt 5-10 Minuten in Anspruch und wird anonym durchgeführt. Ziel ist es, aussagekräftige Daten zur Bedeutsamkeit des Themas und zu relevanten Rahmenbedingungen zu generieren.

Die Befragung ist bis 30.06.2023 geöffnet.

Link zur Befragung