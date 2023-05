Eil-Aktion für einen inklusiven Arbeitsmarkt

Am 12. Mai entscheidet der Bundesrat über das Gesetz zur Förderung eines inklusiven Arbeitsmarktes. Das Gesetz steht auf der Kippe.

Foto: Sozialheld*innen

Berlin (Sozialheld*innen) Ein Viertel aller Arbeitgeber*innen mit Beschäftigungspflicht für Menschen mit Behinderungen hat keinen einzigen behinderten Mitarbeitenden eingestellt. Das ist ein Skandal und muss sich ändern! Am 12. Mai gibt es die Chance dazu: Der Bundesrat stimmt dann über das Gesetz zur Förderung eines inklusiven Arbeitsmarktes ab. Das Gesetz sieht vor, dass Unternehmen, die keine Menschen mit Behinderungen beschäftigen, höhere Abgabe als Ausgleich zahlen müssen. Doch das Gesetz steht auf der Kippe. Deshalb haben die Sozialheld*innen eine Eil-Aktion gestartet - und du kannst mitmachen!

Ein Viertel aller beschäftigungspflichtigen Arbeitgeber*innen in Deutschland beschäftigt keinen einzigen Menschen mit Behinderung. Das ist ein Skandal – und sie verstoßen damit gegen ihre gesetzliche Verpflichtung: Unternehmen ab einer bestimmten Größe, müssen mindestens fünf Prozent ihrer Arbeitsplätze mit schwerbehinderten Mitarbeiter*innen besetzen. Für jeden nicht vergebenen Pflichtplatz mussten sie bisher bis zu 360 Euro zahlen. Das könnte sich jetzt ändern: Mit dem Gesetz zur Förderung eines inklusiven Arbeitsmarktes will die Bundesregierung unter anderem eine 4. Stufe der Ausgleichsabgabe einführen. Damit würde sich die bisherige Summe für jeden nicht besetzten Pflichtplatz für Unternehmen, die keinen einzigen schwerbehinderten Menschen beschäftigen, auf 720 Euro verdoppeln. Doch das Gesetz steht auf der Kippe.

Bereits nächste Woche Freitag, am 12. Mai, wird der Bundesrat über das Gesetz abstimmen. Doch uns liegen Informationen vor, dass nicht alle Mitglieder des Bundesrates dem Gesetz zustimmen wollen. So könnte das Gesetz scheitern, und das wollen wir mit deiner Hilfe verhindern: Schreibe jetzt deinem*r Ministerpräsident*in und fordere ihn*sie auf, für das Gesetz zu stimmen. Mache ihm*ihr deutlich, dass es Zeit ist, Inklusion auf dem Arbeitsmarkt zu stärken. Je mehr Menschen jetzt mitmachen, desto schwieriger wird es für die Ministerpräsident*innen, das Gesetz abzulehnen.

Schreibe deinem*r Ministerpräsident*in

Es ist wirklich ganz einfach mitzumachen und dauert nur wenige Minuten. In nur drei Schritten kannst du deinem*deiner Ministerpräsident*in eine E-Mail senden:

Klicke auf den Button weiter oben oder unten auf dieser Seite hier. Du gelangst auf eine Webseite der Sozialheld*innen. Suche dort dein Bundesland in der Liste. Klicke auf der Webseite dann auf den Button zu deinem Bundesland. Danach öffnet sich dein Mail-Programm mit einer von uns vorformulierten Mail. Achtung: In einigen Bundesländern haben wir zwei Personen angeben, die du anschreiben kannst. Das ist immer dann der Fall, wenn es eine Person gibt, die explizit für das Ressort Arbeit zuständig ist. Passe die Mail nach deinen Wünschen an. Füge z.B. eine abschließende Grußformel mit deinem Namen ein und gib der Mail auch gerne einen Betreff.

Wir finden zwar, dass das Gesetz zur Förderung eines inklusiven Arbeitsmarktes noch viel umfassender ausfallen hätte müssen und es viele Kritikpunkte an dem aktuellen Entwurf gibt. Was wir uns darüber hinaus gewünscht hätten, haben wir in einer Stellungnahme festgehalten. Trotzdem ist das vorliegende Gesetz und die damit verbundene Einführung der sogenannten 4. Stufe der Ausgleichsabgabe aus unserer Sicht wichtig. Deshalb bitten wir dich, mitzumachen.

Jetzt E-Mail schreiben