Transparent zum Gedenken an die Toten von Potsdam

Foto: https://twitter.com/AntifaHbg/status/1519962390611308544

Halle (kobinet) "Wir wollen an Lucille, Martina, Christian und Andreas erinnern, die heute vor 2 Jahren ermordet wurden. Sie wurden in einer Sonderwelt für behinderte Menschen unter christlicher Trägerschaft getötet. In dem Artikel sollen die Berichterstattung um die Tötungen nachgezeichnet und kritisiert werden und ableistische Strukturen sichtbar gemacht werden. Die Tötungen in Potsdam waren kein Einzelfall", heißt es zur Einführung eines Beitrags von Vera und Philipp, der im Debattenmagazin für Halle und Umgebung am 28. April 2023 veröffentlicht wurde. Darin schildern die Autor*innen ihre Perspektiven auf Praktiken ableistischer Gewalt und (anti-)ableistischen Erinnerns.

