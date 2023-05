Online-Diskussionsforum zur Barrierefreiheit in der Rehabilitation

Heidelberg / Kassel (kobinet) Die Deutsche Vereinigung für Rehabilitation (DVfR) und ihre wissenschaftlichen Kooperationspartner von der Universität Kassel haben eine Online-Diskussion zum Thema Barrierefreiheit in der Reha gestartet. Noch bis zum 17. Mai können hierzu Beiträge geschrieben und Fragen gestellt werden. "Die gleichberechtigte Teilhabe am Arbeitsleben setzt nicht nur eine zugängliche Arbeitswelt voraus, sondern erfordert auch Rehabilitations- und Teilhabeleistungen, die für alle Menschen zugänglich sind. Welchen Barrieren begegnen Menschen mit Behinderungen, wenn sie Leistungen der medizinischen und beruflichen Rehabilitation beantragen? Wie setzen Akteurinnen und Akteure der Rehabilitation Barrierefreiheit in ihren Einrichtungen, Angeboten und Verfahren um? Das sind einige Fragen, die im Online-Forum "Fragen – Meinungen – Antworten zum Rehabilitations- und Teilhaberecht“ diskutiert werden.

Die Diskussion ist Teil des Kooperationsprojekts „Zugänglichkeit – Inklusion – Partizipation. Nachhaltige Teilhabe an Arbeit durch Recht (ZIP – NaTAR)“, das vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales aus Mitteln des Ausgleichsfonds gefördert wird.

