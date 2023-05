Berlin, Berlin, viele fahren nach Berlin zur Protesttagsdemo am 5. Mai

Plakat zur Demo zum Protesttag am 5. Mai in Berlin

Foto: Berliner Protest

Berlin (kobinet) "Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin!" Dieser Slogan beschäftigt derzeit nicht nur die Fans der Fußballmannschaften, die die Halbfinalspiele im DFB-Pokal gewinnen, um dann zum Finale nach Berlin fahren zu können. Auch viele behinderte Menschen sind derzeit damit beschäftigt, ihre Fahrt nach Berlin zu planen bzw. bald anzugehen. Denn am 5. Mai findet in Berlin die Demonstration und Kundgebung zum Europäischen Protesttag zur Gleichstellung behinderter Menschen statt. Los geht es um 14:00 Uhr am Brandenburger Tor. Von dort geht es zum Roten Rathaus, wo ab 14:45 Uhr die Kundgebung startet. "Die Zukunft barrierefrei gestalten", so lautet das Motto des diesjährigen Protesttags, das die Aktion Mensch ausgerufen hat, die über 500 Aktionen um den 5. Mai herum unterstützt.

Die Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL) hat dazu aufgerufen, am 5. Mai die Barrierefreiheit der Bahn zu testen und dies mit der Teilnahme an der Demo in Berlin oder in anderen Orten, in denen ebenfalls am 5. Mai Aktionen stattfinden, zu verbinden.

