Vielfältiges Programm zum Protesttag am 5. Mai auf dem Kasseler Königsplatz

Plakat zum Protesttag 2023 der Aktion Mensch

Foto: Aktion Mensch

Kassel (kobinet) In Kassel lädt das Bündnis Barrierefrei am 5. Mai zu einer Reihe von Mitmach-Aktionen und zu einer Kundgebung zum Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen sozusagen in die gute Stube der documenta-Stadt auf den Königsplatz ein. Von 11:00 bis 18:00 Uhr präsentieren sich am 5. Mai auf dem Kasseler Königsplatz eine Vielzahl von Verbänden mit Angeboten zum Mitmachen und Informieren. Ab 15:30 Uhr findet die Kundgebung zum Protesttag statt. Zudem gibt es eine begleitende Ausstellung zur Barrierefreiheit, die seit dem 27. April noch bis zum 6. Mai im Einkaufszentrum City Point am Königsplatz gezeigt wird.

Das Programm für den 5. Mai sieht wie folgt aus:

Von 11:00 Uhr bis 15:00 Uhr

Aktionen zum Mitmachen für Jung und Alt:

· Rollstuhl- und Rollator-Parcours

· Alterssimulationsanzug: anziehen und ausprobieren

· Lesungen Käptn Kork (kindgerechte Geschichte zur Barrierefreiheit im Alltag)

– MoMus integratives Ensemble der Musikschule Baunatal spielt zum Auftakt der Protestreden bis 15:30 Uhr.

Von 15:30 bis 16:15 Uhr

Protestreden für mehr Inklusion und Barrierefreiheit von:

· Begrüßung durch Michael Schmidt für das Bündnis Barrierefrei

· Karsten Kohlhaas (Beratungsstelle Blickpunkt Auge) spricht über alltägliche Hilfen für sehbehinderte und blinde Menschen

· Dorle Wareka (Allgemeiner Gehörlosen Verein Kassel) spricht über Inklusion von gehörlosen und hörgeschädigten Menschen

· Maria Stafyllaraki (politisch engagierte Rollstuhlfahrerin) mit Ottmar Miles-Paul (Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland – ISL e.V.) sprechen über die UN-Behindertenrechtskonvention

· Ronny Blume Übergabe der Petition bestehender Barrieren in der Region Kassel

Anschließend:

· Ansprache von Herrn Landrat Siebert, Landkreis Kassel

· Ansprache Herr Stadtrat Nolda, Stadt Kassel

MoMus integratives Ensemble der Musikschule Baunatal.

RAHMENPROGRAMM

11:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Informationsstände der Mitglieder des Bündnisses Barrierefrei und weiterer wichtiger Beratungs- und Anlaufstellen für Menschen mit Behinderung

9:30 bis 20:00 Uhr

Ausstellung „Gemeinsam Barrieren sichtbar machen in Kassel und Umgebung“ im City Point (vom 27.04.2023 bis 06.05.2023) Aufruf und Zusammenstellung durch das Bündnis Barrierefrei, eingereicht von Bürger*innen aus der Region Kassel zum Aufzeigen von bestehenden Barrieren.

Gefördert werden die Aktionen von der Aktion Mensch.