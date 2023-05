Neues Digitalmagazin zum Schwerpunkt „Armut“ erscheint

Bei vielen Menschen bleibt das Portemonnaie oft leer

Foto: Pixabay/Chronomarchie

BERLIN (kobinet) Wie die aktualisierte Fassung des Paritätischen Armutsberichts kürzlich herausgefunden hatte sind mehr als 14 Millionen Menschen in Deutschland arm. Das Problem steigert und verfestigt sich von Jahr zu Jahr. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken will der Paritätische Wohlfahrtsverband aktiv werden und sich mit anderen zu dem Thema vernetzen! Am 4. und 5. Mai findet dazu ein Digitalkongress "Armut? Abschaffen!" statt. Zwei Tage zuvor, am 2. Mai, erscheint eine neue Ausgabe des Verbandsmagazin digital zu dem Thema.

In diesem Magazin wurden Geschichten von Menschen und Paritätischen Einrichtungengesammelt, die sich gegen Armut unterstützen und die jeden Tag helfen. Kinder, Jugendliche, Ältere, Migrantinnen und Migranten, Frauen, Arbeitslose, Drogengebrauchende… Sie alle können betroffen sein. Armut ist eine heterogene Erscheinung und muss individuell bekämpft werden. Wie? Das alles wurde gefragt. Herausgekommen sind spannende Reportagen und Interviews.

Aber auch Fachtexte wurden für das Magazin gesammelt. Sie beantworten Fragen wie:

Was taugt das Wohngeld?

Wie sind die Chancen ärmerer Menschen vor Gericht, wenn sie Leistungen einklagen müssen?

Und welche Vorurteile begegnen Armutsbetroffenen?

Darüber hinaus haben wir Stimmen aus der Zivilgesellschaft und von Fachpolitikern im Bundestag gesammelt.

