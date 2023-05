IGEL-Monatsrückblick auf die Behindertenpolitik im April 2023

Logo: IGEL-Monatsrückblick

Foto: IGEL-Media

Bad Segeberg / Kassel (kobinet) "Wie du durch unseren Rückblick einen klaren Kopf bei den vielen Gesetzesreformen behältst", so titelte der Macher des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL), Sascha Lang, den Rückblick auf die kobinet-nachrichten zur Behindertenpolitik im April 2023, der pünktlich zum 1. Mai veröffentlicht wurde. Im Gespräch mit kobinet-Redakteur Ottmar Miles-Paul ging es u.a. um das AGG, das BGG, das BFSG und das Gesetz für einen Inklusiven Arbeitsmarkt. Die beiden sprachen aber auch über den Europäischen Protesttag zur Gleichstellung behinderter Menschen, über Barbie und die Sesamstrasse. Gute Nachrichten zur Inklusion kamen dabei auch nicht zu kurz.

„Die Behindertenpolitik ist so wie das Wetter im April: mal scheint die Sonne, mal stürmt es. Derzeit ist reges Treiben angesagt, denn einige Gesetze sollen reformiert werden. Wenn‘s dann noch so wichtige Gesetze sind, die uns als Betroffene so richtig betreffen, ruft das definitiv auch die Aktivisten auf die Bühne. AGG, BGG, BFSG und das Gesetz für einen Inklusiven Arbeitsmarkt sind in der Pipeline. Wir werfen einen Blick in unserem Monatsrückblick auf den aktuellen Stand der Reformen und sprechen auch über die Probleme, die auftauchen können. Aber nicht nur! Wir sprechen auch über den Europäischen Protesttag, über Barbie und die Sesamstrasse. Wie immer gehen wir raus mit den guten Nachrichten zur Inklusion. Reinhören vermittelt Information! Dazu laden wir ein, Sascha Lang (Inklusator) und Ottmar Miles-Paul (kobinet-nachrichten). Nachzulesen gibt’s die News alle unter http://www.kobinet-nachrichten.org„, heißt es in der Ankündigung des IGEL-Podcast mit dem Monatsrückblick auf die kobinet-nachrichten zur Behindertenpolitik im April 2023.

