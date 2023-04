VdK sucht herausragende Beispiele für berufliche Inklusion

Logo VdK Nordrhein-Westfalen

Foto: VdK Nordrhein-Westfalen

DÜSSELDORF (kobinet) Zum neunten Mal sucht der VdK Landesverband Nordrhein-Westfalen herausragende Beispiele für die Teilhabe am Arbeitslebe. Im Rahmen des "VdK Preis für Menschen mit Behinderung in Beschäftigung und Ausbildung" würdigt er gelungene berufliche Inklusion. Deshalb trägt dieser Preis den Beinamen "vilmA - vorbildlich, individuell, leistungsstark und motiviert in der Arbeitswelt". Es stehen Preisgelder von jeweils 1.500 Euro für bis zu acht Kandidatinnen und Kandidaten bereit. Bewerbungen können bis zum 31. Juli 2023 eingereicht werden

„Mit Behinderung erfolgreich im Job – das ist für viele Betroffene eine Selbstverständlichkeit“, macht der Vorsitzende des Sozialverbands VdK NRW, Horst Vöge, zum Start der Ausschreibung deutlich. „Nichtsdestotrotz haben sie immer noch deutlich schlechtere Chancen als Menschen ohne Behinderung, den Beruf ihrer Wahl zu ergreifen oder einen Ausbildungsplatz zu erhalten, der den eigenen Neigungen und Begabungen entspricht.“ Denn während Bewerberinnen und Bewerber auf dem Arbeitsmarkt in der Regel nach ihren Fähigkeiten, ihren erbrachten Leistungen und ihrer Ausstrahlung beurteilt werden, stoßen Menschen mit Behinderung nach wie vor häufig auf Vorbehalte.

Preisträgerinnen und Preisträger können behinderte Auszubildende, Studierende, Beschäftigte und Selbstständige aus allen Fachrichtungen, Branchen und Tätigkeitsebenen ebenso wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Werkstätten für Menschen mit Behinderung sein. Bei der Auswahl sind sowohl objektive Kriterien wie Prüfungs- und Arbeitsergebnisse als auch soziale Kompetenzen wie besonderer Einsatz, Selbstständigkeit, Zuverlässigkeit und Motivation von Bedeutung. Außerdem ist es für die Beurteilung der Persönlichkeit wichtig zu erfahren, ob sich die vorgeschlagene Person neben der beruflichen Tätigkeit ehrenamtlich engagiert und wie sich die Behinderung gegebenenfalls im Arbeitsalltag auswirkt.

Weitere Einzelheiten zum „VdK Preis für Menschen mit Behinderung in Beschäftigung und Ausbildung“ dieses Landesverbandes sind auf dieser Internetseite zu erfahren.