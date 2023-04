Protestaktion für Zugang für alle zu allem am 5. Mai in Mainz

Logo: Initiativkreis für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung Mainz

Foto: Initiativkreis für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung Mainz

Mainz (kobinet) Wenn am 5. Mai in vielen Städten Deutschlands behinderte Menschen für das Recht auf Barrierefreiheit und Inklusion auf die Straße gehen, darf Mainz nicht auf der Landkarte fehlen. Von Anfang an waren die Mainzer beim 1992 initiierten Europäischen Protesttag für die Gleichstellung behinderter Menschen mit dabeei. Am 5. Mai führt der Initiativkreis für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen Mainz eine Veranstaltung mit mehreren Aktionen durch. Das diesjährige Motto des Protesttages in Mainz lautet: "Zugang für alle zu allem!“ Es thematisiert das für behinderte Menschen zentrale Thema Barrierefreiheit. Die Veranstaltung findet auf dem Kardinal-Volk-Platz vor der Römer-Passage in Mainz statt und geht von 13:00 bis 16:00 Uhr.

Auf dem Programm der Protestveranstaltung stehen u.a. ein Gespräch mit dem neuen Oberbürgermeister der Stadt Mainz Nino Haase zur Situation der Barrierefreiheit in Mainz, ein Gespräch mit Sozialdezernent Dr. Eckart Lensch zur Umsetzbarkeit umfänglicher Barrierefreiheit in Mainz und Informationen zu Themen wie Wohnen, Mobilität, Gesundheit, Bildung und Partizipation für Menschen mit Behinderungen und deren Angehörige

Im Begleitprogramm treten u.a. die inklusive Band Blind Foundation auf, es gibt Kletterfelsen, Kinderschminken, einen Rollstuhl-Parcours und Sensibilisierungsübungen für verschiedene Sinnesbeeinträchtigungen, wie es in der Ankündigung heißt.

Link zu weiteren Infos zum Protesttag am 5. Mai in Mainz

Link zum kobinet-Bericht zur Bahnaktion am 5. Mai und zu Aktionen in verschiedenen Städten