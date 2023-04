Lassen wir die Hublifte glühen – kommt herbei am 5. Mai mit der Bahnaktion

ICE mit großem Rollizeichen

Foto: ISL

Berlin (kobinet) "Lassen wir die Hublifte glühen - kommt herbei am 5. Mai", so kommentiert Alexander Ahrens die Protest-Bahnaktion, zu der die Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL) zusammen mit einigen Akteur*innen für den Europäischen Protesttag für die Gleichstellung behinderter Menschen aufruft. Behinderte Menschen sollen dabei die Barrierefreiheit der Bahn testen.

„Liebe Bahnfahrende am 5. Mai!, vielen Dank für eure zahlreichen Anmeldungen von Nord nach Süd – von Ost nach West. Am 5. Mai ist es endlich soweit. Lassen wir die Hublifte glühen und die Abteile für Mobilitätseingeschränkte überquellen. Kommen alle an ihr Ziel, oder versagt das komplizierte System der Bahn für Menschen mit Behinderungen, nur weil mal ein bisschen mehr auf der Schiene los ist? Hält das sogenannte Service-Versprechen der Mobilitätsservicezentrale? Wir sind gespannt!“, teilte Alexander Ahrens von der ISL in einer Info an diejenigen mit, die sich bisher bei der ISL für eine Teilnahme an der Bahnaktion gemeldet hatte. Nicht zuletzt aufgrund der Förderung durch die Aktion Mensch im Rahmen des Europäischen Protesttags zur Gleichstellung behinderter Menschen konnte die ISL einer Reihe von Akteur*innen Reisekosten übernehmen, damit sie die Bahn testen können und u.a. an der Demo am 5. Mai ab 14:00 Uhr am Brandenburger Tor in Berlin teilnehmen können.

Wenn Ihr Eure Fahrt mit Fotos, Text oder Audio und Forderungen dokumentieren wollt, dann markiert uns bei Twitter @isl_ev oder @bahnfueralle, auf Facebook mit @isl. Ihr könnt auch gerne die Deutsche Bahn und die Politik @wissing und @bmdv mit erwähnen. Benutzt die Hashtags: #BarrierefreieBahn und #5Mai. Bitte achtet auf Untertitel und Bildbeschreibungen, damit alle etwas von der Aktion haben. Sendet Eure Berichte auch gerne an den Redakteur der kobinet-Nachrichten Ottmar Miles-Paul: [email protected]„, schrieb Alexander Ahrens von der ISL.

Die ISL weist dabei auf zahlreiche Aktionen und Veranstaltungen von Verbänden und aktiven Menschen am 5. Mai deutschlandweit und bietet folgende sicherlich unvollständige Auswahl (ohne Gewähr):

Demo in Berlin am 5. Mai: Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung (protesttag-behinderte.de)

Das ZSL Nord trifft sich am 5. Mai um 15 Uhr zu einer Feier am endlich barrierefreien Bahnhof in Husum: ZSL Nord e.V. (zsl-nord.com)

Rollstuhlskate in Hamburg WCMX: 5. Mai Protest – SIT’N’SKATE – Destroying Stereotypes! (sitnskate.de)

Übersichtskarte bei der Aktion Mensch: Aktion Mensch-Karte | Aktion Mensch (aktion-mensch.de)

Demo in Erfurt am 5. Mai: Demo für Gleichstellung behinderter Menschen am 5. Mai in Erfurt | kobinet-nachrichten

Inklusionsleuchten in München: Am 5. Mai 2023: München leuchtet für Inklusion! – VbA München (vba-muenchen.de)

„In Berlin ist die ISL am Hauptbahnhof, vor der Demo am Bundesverkehrsministerium und auf der Demo zwischen Brandenburger Tor und Rotem Rathaus unterwegs. Wir tragen T-Shirts mit der Aufschrift: Mit Verspätung ist zu rechnen! Sprecht uns einfach an. Wir freuen uns mit Euch auch in den persönlichen Austausch zu gehen. Jetzt drücken wir alle Daumen, die wir haben, dass es am 5. Mai keinen Bahnstreik gibt und wir gutes Wetter haben. Wir freuen uns auf Euch! Habt eine gute Reise und einen schönen Tag“, schreibt Alexander Ahrens.