Fackel der Special Olympics World Games Berlin 2023 vorgestellt

Die Fackel der Special Olympics World Games Berlin 2023

Foto: Special Olympics World Games Berlin 2023 / Tilo Wiedensohler

BERLIN (kobinet) Gestern hat Christiane Krajewski, Präsidentin von Special Olympics Deutschland, am Brandenburger Tor in Berlin die Fackel der Weltspiele für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung vorgestellt. Mit ihr wird am 7. Juni in Athen die Flamme der Special Olympics World Games Berlin 2023 entzündet. Diese Flamme wird dann ab dem 14. Juni über den Special Olympics World Games Berlin 2023 leuchten, welche in Berlin vom 17. bis zum 25. Juni 2023 in Berlin stattfindet.

Auf einem Fackellauf durch Host Towns in Berlin und Brandenburg wird die olympische Flamme vom 14. bis zum 16. Juni mit dieser Fackel von 100 internationalen Läuferinnen und Läufern, darunter Special Olympics Athletinnen und Athleten sowie Polizisten, begleitet.

Die Fackel wurde extra für die Special Olympics World Games in Berlin angefertigt und ist ein Unikat. Das Design der Fackel enthält die Elemente des Weltspiele-Logos wie den Berliner Bären, Brandenburger Tor, Fernsehturm und das Herz.

„50 Tage vor Beginn der Weltspiele die Fackel zu präsentieren, die im Juni die Flame of Hope (Flamme der Hoffnung) nach Berlin bringen wird, ist ein besonderer Meilenstein auf dem Weg zu den Special Olympics World Games in Berlin. Zehntausende Menschen werden im Juni ein Fest der Inklusion feiern. Wir freuen uns sehr auf die Sportlerinnen und Sportler aus der ganzen Welt und auch darauf, dass viele Menschen die Wettbewerbe in 26 Sportarten besuchen werden. Es ist für jeden eine unvergessliche Erfahrung, mit unseren Athletinnen und Athleten gemeinsam die Weltspiele zu erleben. Die Fackel ist ein Symbol für die Kraft und die Vision von Special Olympics, Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung mehr Aufmerksamkeit und Teilhabe zu verschaffen“, sagte Christiane Krajewski.