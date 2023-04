Noch 50 Tage bis zum Start der Special Olympics World Games Berlin 2023

Unity - Das Maskottchen der Special Olympics World Games Berlin 2023

Foto: Special Olympics World Games Berlin 2023 / Juri Reetz

BERLIN (kobinet) In 50 Tagen ist es nun soweit. Am 17. Juni 2023 wird die weltweit größte inklusive Sportveranstaltung wird mit 7.000 Athletinnen und Athleten aus 190 Delegationen in Berlin im Olympiastadion beginnen. Eröffnet wird damit auch das größte Multisportereignis in Deutschland seit den Olympischen Spielen 1972.

Der offizielle Song der Special Olympics World Games Berlin 2023 heißt „Are you ready“ und kommt vom norwegischen Duo Madcon. In Kooperation mit dem exklusiven Musikpartner der Weltspiele, Warner Music Central Europe, hat Madcon den Song komponiert – mit einer mitreißenden Melodie, tanzbarem Beat und einer Energie, die nicht nur die Athletinnen und Athleten, sondern ein Millionenpublikum begeistern wird.

„2018 haben wir den Zuschlag für die Ausrichtung der Weltspiele erhalten, nun ist es in 50 Tagen soweit und die Special Olympics World Games werden im Berliner Olympiastadion eröffnet. Wir haben mit einem unglaublich engagierten Team, vielen Unterstützer*innen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zusammen daran gearbeitet, Deutschland, der Welt – aber vor allem den Athletinnen und Athleten unvergessliche Spiele zu bereiten. Ich freue mich auf großartige Weltspiele mit vielen bewegenden Momenten. Und auch darauf, dass wir mit der Kraft des Sports ein sichtbares Zeichen für Inklusion in der Gesellschaft setzen und eine gleichberechtigte Teilhabe für Menschen mit geistiger Behinderung auf allen Ebenen voranbringen“, sagt Sven Albrecht, Geschäftsführer Organisationskomitee Special Olympics World Games Berlin 2023 und Special Olympics Deutschland.

Neben der Live-Performance des Games-Songs durch Madcon präsentieren 350 Artistinnen und Artisten, Musikern, darstellende und bildende Künstlern aus der ganzen Welt gemeinsam mit Special Olympics Athleten eine inklusive Show. „Es wird ein Kaleidoskop, eine gigantische und großartige bunte Show, die Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigung zelebriert“, sagt Regina Stahl, Direktorin Non-Sports Events Special Olympics World Games Berlin 2023.