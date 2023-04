IGEL-Podcast: Warum Reform des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes nötig ist

Sharepic zum IGEL-Podcast zur AGG Reform

Foto: IGEL-Media

Berlin / Bad Segeberg (kobinet) "Warum es dringend notwendig ist, das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz zu reformieren", so lautet der Titel der 111. Episode des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL). Der Macher des IGEL-Podcast, Sascha Lang, hat dabei eine Veranstaltung des NETZWERK ARTIKEL 3 und der LIGA Selbstvertretung im Rahmen des von der Aktion Mensch unterstützten Europäischen Protesttags zur Gleichstellung behinderter Menschen zur geforderten Reform des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) aufgezeichnet und nun als Podcast veröffentlicht. Gesprächspartnerinnen bei der von Sascha Lang und Ottmar Miles-Paul moderierten Online-Veranstaltung am 24. April waren Ferda Ataman, Christiane Möller, Natalie Rosenke, Sandra Vukovic und Dr. Sigrid Arnade.

„Der 05.05.2023 naht und es ist der Europäische Protesttag für die Gleichstellung der Menschen mit Behinderung. Gleichbehandlung ist ein wichtiges Thema, nicht nur für Menschen mit Behinderung. Derzeit sind 3 Gesetze reformbedürftig: Das BGG – Bundesbehindertengleichstellungsgesetz, das BFSG – Barrierefreiheitsstärkungsgesetz und das AGG – Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Die LIGA Selbstvertretung und der IGEL Podcast luden am 24.04.2023 zu einem Rundtisch Gespräch genau zu diesem Thema ein. Mit dabei als Co-Moderator Ottmar Miles Paul von der Liga Selbstvertretung und vom Netzwerk Artikel 3 sowie: Ferda Ataman – Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung, Christiane Möller vom Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV) und Mitglied der Arbeitsgruppe zur AGG-Reform des Deutschen Behindertenrats (DBR), Natalie Rosenke von der Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung und in der Koordination des Bündnisses AGG-Reform Jetzt! Sandra Vukovic von der Aktion Mensch – Koordination des Europäischen Protesttags zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen und Dr. Sigrid Arnade – Sprecherin der LIGA Selbstvertretung und Vorsitzende des Sprecherrats des Deutschen Behindertenrats (DBR) waren weitere Gesprächspartnerinnen. Wir sprachen über Diskriminierung, welche Fälle werden von der Antidiskriminierungsstelle behandelt, welche Formen gibt es, welche sind noch nicht im jetzigen AGG verankert. Was ist der Unterschied zwischen dem AGG und dem BGG. Selbstverständlich werfen wir auch einen Blick auf die Protestveranstaltungen und die Unterstützung durch die Aktion Mensch. Und hier alle wichtigen Links: Infos zur AGG Reform gibt es unter: http://www.agg-reform.jetzt – Infos zu den Protestveranstaltungen und dem Protesttag gibt’s unter: https://www.aktion-mensch.de/was-du-tun-kannst/protesttag-5-mai„, heißt es in der Ankündigung des IGEL-Podcast zur AGG-Reform.

Link zum IGEL-Podcast zur AGG-Reform

Link zu allen bisher erschienenen Episoden des IGEL-Podcast

Verbände und Einzelpersonen, die die Stellungnahme des Bündnisses AGG-Reform und die Kampagne dazu unterstützen wollen, können sich auf der Seite agg-reform.jetzt eintragen.