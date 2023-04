Mobilitätsbarrieren mit Fernassistenz überwinden?

Kassel (kobinet) Mobilität ist ein nach Ansicht von Per Busch ein zentraler Aspekt des menschlichen Daseins. Sie ermöglicht es, sich aktiv zu bewegen, Lebensziele zu verfolgen, soziale Beziehungen aufzubauen und zu pflegen, zur Arbeit zu kommen, Freizeitaktivitäten nachzugehen, zu reisen, sich weiterzubilden und mehr, schreibt er auf seinem Blog dubistblind.de. In einem aktuellen Beitrag geht er dabei auf Möglichkeiten der Fernassistenz zur Verbesserung der Mobilität ein. "Mit Fernassistenz können visuelle Informationen und andere, für die Mobilität notwendige Daten, die nicht barrierefrei nutzbar sind, bei Bedarf von gut ausgebildeten und vertrauenswürdigen Fernassistent*innen über eine App gezielt und individualisiert in Echtzeit zugänglich gemacht werden", zeigt sich Per Busch überzeugt.

Link zum Blogbeitrag von Per Busch