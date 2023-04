Passende Hilfsmittel sind Voraussetzung für Teilhabe

Ausstellungsschwerpunkt sind Hilfsmittel für Kinder und Jugendliche

Foto: Messe Karlsruhe / Behrendt und Rausch

KARLSRUHE (kobinet) Wer für eine Teilhabe am Leben und den Aktivitäten in der Gesellschaft technische Hilfsmittel benötigt, sollte sich den Zeitraum vom 15. Juni bis zum 17. Juni 2023 in der Messe Karlsruhe vormerken. An diesen Tagen findet die 22. Europäischen Fachmesse für Rehabilitation, Therapie, Pflege und Inklusion statt. Ihr spezieller Schwerpunktwerden in diesem Jahr Hilfsmittel für Kinder und Jugendliche.

Besonders Kinder und junge Menschen mit Behinderungen benötigen früh Hilfsmittel, um sich optimal entwickeln zu können. Passende Lauflernhilfen, Rehabuggys, Stehgeräte, Kinderrollstühle, Therapieräder, Gehtrainer oder Sitzschalen sind dafür elementar. „Rehabilitation ist für Menschen mit Behinderungen ein Anker und die Grundlage für Teilhabe und Lebensqualität. Schön, dass es Messen wie die REHAB gibt, damit neue Erkenntnisse schnell bei den Menschen ankommen.“, sagt Jürgen Dusel, Beauftragter der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen und Schirmherr der REHAB Karlsruhe. Rund 50 Prozent der über 300 erwarteten Ausstellenden sind herstellende Unternehmen.

