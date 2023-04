Protesttags-Bahnfahrt von Stuttgart nach Radolfzell am 27. April

Plakat zum Protesttag 2023 der Aktion Mensch

Foto: Aktion Mensch

Stuttgart (kobinet) Mitglieder des Zentrum selbstbestimmt Leben (ZsL) Stuttgart fahren anlässlich der Aktionen zum Europäischen Protesttag zur Gleichstellung behinderter Menschen am 27. April vom Hauptbahnhof Stuttgart nach Radolfzell am Bodensee, um die Barrierefreiheit der Bahn zu testen. Abfahrt ist um 10:28 Uhr in Stuttgart, Ankunft ist um 12:41 Uhr in Radolfzell mit einem Umstieg in Singen. Die Rückfahrt ist um 16:16 Uhr mit einem Umstieg in Singen und der Ankunft in Stuttgart um 18:43 Uhr geplant. Interessierte können die Gruppe gerne begleiten bzw. an einzelnen Punkten begrüßen. Ziel der Aktion ist es, die gesamte Strecke sowie die Ein- und Umstiege an den Bahnhöfen insbesondere in Radolfzell zu testen und zu dokumentieren.

„Wir erwarten im Rahmen der Aktion auch Gäste aus der Behindertenbewegung im Landkreis Konstanz. Über die Ergebnisse und Erfahrungen unserer Tagesreise werden wir in Kürze in einer weiteren Pressemitteilung berichten“, heißt es in einer Presseinformation des ZsL Stuttgart.

Das ZsL Stuttgart ist eine unabhängige Beratungsstelle von Menschen mit Behinderung für Menschen mit Behinderung und deren Angehörige.

Ansprechpartner für Rückfragen ist Friedrich Müller vom ABS – ZsL e.V., Reinsburgstraße 56, 70178 Stuttgart, Tel.: 0711 / 780 18 58, E-Mail: [email protected]