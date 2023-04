Lea Voitel plaudert aus ihrem Leben bei den 3. Potsdamer Inklusionstagen am 6. Mai

Podsdam (kobinet) Lea Magdalena Voitel plaudert aus dem Nähkästchen und gibt spannende Einblicke in ihr Leben – vom Kind mit spastischer Tetraparese zur Studentin, Beraterin und Gründerin mit großer Mission: Jedem Menschen mit Handicap helfen, in Würde und mit Spaß zu leben – immer nach den eigenen Vorstellungen. Wo holt man sich die richtigen Hilfen und Infos rund um das umfassende Thema Handicap? Welche Angebote, Anlaufstellen und Möglichkeiten gibt es überhaupt? Und was gibt es bei der Planung von z. B. Arbeitsleben, Wohnumfeld oder Reisen zu beachten? Lea Voitel hat unzählige Tipps auf ihrem eigenen Weg zusammengetragen und nun zugänglich gemacht. Die Veranstaltung findet am 6. Mai von 10:00 bis 12:00 Uhr im Treffpunkt Freizeit, Am Neuen Garten 64, in 14469 Potsdam statt.

Der Werdegang von Lea Voitel beweist: „Wer über Barrierefreiheit & Co. Bescheid weiß, kann enorm viel rausholen. Deswegen hat sie es sich zur Aufgabe gemacht, hier auf breiter Front nachzuhelfen und Menschen mit Handicap zu beraten – allgemein und individuell“, heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung.

