Auftaktveranstaltung für Berliner Behindertenparlament 2023 am 7. Mai

Banner: Berliner Behindertenparlament: Politik inklusiv gestalten

Foto: Berliner Behindertenparlament

Berlin (kobinet) "Politik inklusiv gestalten", so lautet das Motto des Berliner Behindertenparlaments. Berlin hat seit 2021 ein Behindertenparlament. Das Berliner Behindertenparlament vertritt die Interessen von Menschen mit Behinderungen in Berlin gegenüber Politiker:innen und Behörden. "Nach dem erfolgreichen letzten Jahr laden wir Sie wieder herzlich ein, an der Auftaktveranstaltung teilzunehmen und das Berliner Behindertenparlament 2023 von Anfang an mitzugestalten", heißt es nun auf der Seite der Initiative. Am 7. Mai findet diese Auftaktveranstaltung von 11:00 bis 15:00 Uhr statt.

