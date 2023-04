Mach mal leise: Deutsche Tinnitus-Liga unterstützt Tag gegen Lärm am 26. April

Wuppertal (kobinet) Am Mittwoch, den 26. April, findet der 26. Tag gegen Lärm, der International Noise Awareness Day, unter dem Motto "Mach mal leise!“ statt. Der alljährliche Aktionstag hat zum Ziel, auf Lärm, seine Ursachen und Folgen aufmerksam zu machen. In diesem Jahr stellt die Deutsche Gesellschaft für Akustik (DEGA) neben dem Verkehrslärm den Lärm im Alltag mit seinen vielfältigen Ausprägungen in den Fokus und lenkt die Aufmerksamkeit auf notwendige Maßnahmen zur Verbesserung der akustischen Umwelten. Da eine zu hohe Lärmbelastung die menschliche Gesundheit beeinträchtigen und Gehörschäden sowie Tinnitus hervorrufen kann, unterstützt auch die Deutsche Tinnitus-Liga (DTL) den Tag gegen Lärm mit einem Vortrag in München und einem Infostand der Selbsthilfegruppe Kulmbach.

Der Gesundheitsladen München ist langjähriger Partner des Tags gegen Lärm und veranstaltet am 26. April von 15.00–19.00 Uhr einen Infotag mit Vorträgen und Geräusch-Experimenten für Kinder und Erwachsene. Über das Thema „Tinnitus – was tun?“ referiert Bernd Strohschein, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Tinnitus-Liga und Sprecher der Selbsthilfegruppe München, um 17.00 Uhr. Weitere Vorträge beschäftigen sich mit den Themen Schwerhörigkeit und Hörgeräteversorgung sowie Hyperakusis (Geräuschüberempfindlichkeit). Die Teilnehmenden erhalten einen Gutschein für einen Hörtest. Die Veranstaltung findet statt im Gesundheitsladen München, Astallerstraße 14, in 80339 München. Die Teilnahme ist kostenfrei und ohne Anmeldung möglich. Ein barrierefreier Zugang und eine Induktionsanlage sind vorhanden, heißt es in der Ankündigung.

Außerdem gibt es eine Aktion der Tinnitus-Selbsthilfegruppe Kulmbach anlässlich des Tags gegen Lärm am 26. April im Einkaufscenter „fritz“, Fritz-Hornschuch-Straße 9, in 95326 Kulmbach. Die Mitglieder der Tinnitus-Selbsthilfegruppe Kulmbach wollen mit einem Infostand von 10.30–15.00 Uhr auf die Auswirkungen von Lärm aufmerksam machen und bieten Beratung sowie Infomaterial zu verschiedenen Themen aus den Bereichen Tinnitus und Hörstörung an. Mit dabei ist auch die „Sinnenmeisterei“ Schmidtmeier, die über Hörstörungen informiert und einen kostenlosen Hörtest direkt vor Ort anbietet.

Die DEGA führt eine zentrale Veranstaltung zum Tag gegen Lärm am Dienstag, 25. April von 11.00–14.00 Uhr in Kooperation mit dem Umweltbundesamt in digitaler Form durch. Dabei werden folgende Fragen diskutiert: Welche Möglichkeiten der Geräuschreduktion gibt es in den verschiedenen Lebensbereichen? Welche Maßnahmen führen zu einer Verbesserung der Geräuschsituation? Was kann jede und jeder einzelne tun, um die Lärmbelastung nicht nur zu reduzieren, sondern auch um eine angenehme akustische Situation zu gestalten? Ebenso werden technische Entwicklungen und die damit verbundenen Anforderungen an den Immissionsschutz thematisiert. Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Zugangs-Link mit der App: https://meet.goto.com/159305501. Wenn Sie sich direkt über den Browser einloggen möchten, können Sie den folgenden Link nutzen: https://app.goto.com/meeting/159305501

Über die Deutsche Tinnitus-Liga e. V. (DTL)

Die Deutsche Tinnitus-Liga e. V. (DTL) vertritt als gemeinnützige Selbsthilfeorganisation die Interessen der Patientinnen und Patienten mit Tinnitus, Hörsturz, Hyperakusis und Morbus Menière sowie ihrer Angehörigen. Rund 11.000 Mitglieder machen die DTL zum größten Tinnitus-Zusammenschluss in Europa und zur anerkannten Partnerin des Gesundheitswesens in Deutschland. Ca. 500 Fachleute gehören der DTL als fördernde Mitglieder an, darunter renommierte Wissenschaftler, HNO-Ärzte, Ärzte weiterer Disziplinen, Hörakustiker, Psychologen und Therapeuten. Außerdem werden rund 65 Selbsthilfegruppen in Deutschland durch die DTL betreut. Gegründet wurde die Deutsche Tinnitus-Liga e. V. 1986 in Wuppertal, wie es in der Presseinformation des Vereins heißt.