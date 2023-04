Krüppelpower gegen Barrierenbauer am 5. Mai in Saarbrücken

Plakat zum Protesttag 2023 der Aktion Mensch

Foto: Aktion Mensch

Saarbrücken (kobinet) Am 5. Mai finden bundesweit Aktionen zum Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung statt. Nicht nur in Berlin, Erfurt oder Kassel, sondern auch in Saarbrücken gehen dabei behinderte und nichtbehinderte Menschen auf die Straße, um für eine barrierefreie Zukunft zu demonstrieren. Der BSK-Landesverband Selbsthilfe Körperbehinderter im Saarland (LSKS) ruft Interessensverbände, Mitstreiter*innen und die Bevölkerung auf, unter dem Motto "Krüppelpower gegen Barrierebauer" gemeinsam in der Öffentlichkeit für die Rechte von Menschen mit Behinderungen solidarisch einzutreten. Treff- und Startpunkt für die Demo am 5. Mai ist um 14 Uhr vor dem Wirtschaftsministerium, Franz-Röder-Straße 17, in 66119 Saarbrücken.

Der Demonstrationszug zieht dann zum Saarländischen Landtag (14:15) mit einer Zwischenkundgebung und dem weiteren Protestmarsch über die Wilhelm-Heinrich-Brücke, durch die Bahnhofstraße zur Europagalerie mit einer Abschlusskundgebung gegen 16:00 Uhr.

„Körperbehinderte Menschen haben im Alltag oft mit Hindernissen zu kämpfen, über die sich andere Leute gar keine Gedanken machen müssen: Stufen, zugestellte Wege, holprige Straßenbeläge oder schwer erreichbare Türgriffe. Solche Barrieren verhindern immer noch die Chancengleichheit“, erklärte Dunja Reichert vom LSKS e.V. Ob in der Arztpraxis, bei Kino- und Gaststättenbesuchen, im ÖPNV, an Geldautomaten, beim Einkauf oder der Wohnungssuche – Menschen mit Behinderungen stoßen im Saarland nach wie vor auf teils unüberwindbare Hindernisse. „Es gibt viele noch nicht umgesetzte Forderungen für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung – auf viele Barrieren und Diskriminierungen muss daher immer wieder aufmerksamkeitsstark hingewiesen werden“, so Uwe Wagner vom LSKS e.V.

Der BSK-Landesverband Selbsthilfe Körperbehinderter im Saarland e.V. geht deshalb am Freitag, den 5. Mai wieder auf die Straße, um für Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen in der Gesellschaft zu protestieren, heißt es in einer Presseinformation zur geplanten Demonstration am 5. Mai in Saarbrücken.