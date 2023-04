Barrieren im Alltag

Logo: Aktion Mensch

Bonn (kobinet) "Schnell in den Zug springen oder spontan einen Videocall annehmen – für viele von uns ist das im Arbeitsalltag ganz normal. Menschen mit Behinderung treffen hierbei immer wieder auf Barrieren. Auch Kassandra kann deshalb am öffentlichen Leben nicht überall teilhaben. Sie zeigt dir ihren Alltag und warum wir mehr Orte Für Alle brauchen", schreibt die Aktion Mensch in ihrem neuesten Newsletter. Damit weist sie auf eine Bildergeschichte hin, die deutlich macht, auf welche Barrieren die gehörlose Frau im Alltag stößt.

