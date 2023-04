Alltagsbewältigung mit „sprechenden“ Geräten

Küchenhelfer Mikrowelle

Foto: Pixabay/davidswidjaja

HEERLEN (kobinet) Bei der Bewältigung der Alltagsprobleme haben Menschen mit Sehbehinderung besondere Schwierigkeiten und zugleich gute Helfer. Am 27. April 2023 bietet Feelware für Sehbehinderte und Blinde in der Zeit von 17:30 Uhr bis 18:30 Uhr in einem Kurzseminar zum Thema „Alltagsbewältigung mit Sehbehinderung – Schwerpunkt Haushaltsgeräte“ Hinweise und Ratschläge zu Geräten des Alltags, die hilfreich sein können

In diesem Kurzseminar werden Themen behandelt wie:

Welche Barrieren bestehen bei der Beschaffung und Bedienung von Haushaltsgeräten und wie kann man damit umgehen?

Wie können sprechende Haushaltsgeräte die selbstständige Lebensführung für Menschen mit Seheinschränkungen ermöglichen?

Welche Fördermöglichkeiten und Finanzierungen gibt es um Haushaltsgeräte barrierefrei auszurüsten oder barrierefreie Haushaltsgeräte anzuschaffen?

Die Veranstaltung findet auf Zoom statt. Die Einwahl kann per Telefon oder per Computer erfolgen. Die Teilnahme ist kostenfrei, die Teilnehmerzahl ist auf 100 Personen begrenzt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die Einwahl kann über diesen Online Zugang erfolgen https://us06web.zoom.us/j/84644664272?wd=SGc4eEw1ZytjMFlGa1BZcU41dXphdz09

Meeting ID: 846 4466 4272

Passcode: 778899

Einwahldaten für Teilnehmer aus Deutschland, Österreich und Schweiz, die sich mit dem Telefon manuell einwählen möchten:

+49 695 050 2596 Germany

+43 670 309 0165 Austria

+41 43 210 71 08 Switzerland

Meeting ID: 846 4466 4272

Passcode: 778899