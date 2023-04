Plakat zur Online-Lesung mit Raul Krauthausen am 10. Mai 2023

Foto: Inklusionskongress

Ludwigsburg (kobinet) Am 10. Mai liest Raul Krauthausen online aus seinem neuen Buch "Wer Inklusion will, findet einen Weg. Wer sie nicht will, findet Ausreden", das beim Rowohlt Verlag erschienen ist und in dem er grundlegende Fragen zur Inklusion in Deutschland anspricht und eine Idee davon entwickelt, wie Inklusion auf allen Ebenen wirklich zu leben ist. Organisiert wird die Veranstaltung von Antonio Florio von Selbstbestimmt Leben im Landkreis Ludwigsburg e.V. und Bettina Krück vom Online-Inklusionskongress. Die Lesung ist kostenlos und findet am 10. Mai ab 19:00 Uhr über Zoom statt.

„Die Teilnahme ist kostenlos, Gebärdensprachdolmetschende sind anwesend. Wenn Sie dabei sein wollen, melden Sie sich über [email protected] an“, heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung.

„Am 4. Mai 2023 ist übrigens Janis McDavid zu Gast in Ludwigsburg“, teilte Antonio Florio mit. Weitere Informationen und Anmeldung gibt’s unter:

https://selbstbestimmtleben.org/

https://www.janis-mcdavid.de/

https://www.bettina-krueck.de/event/online-lesung-mit-raul-krauthausen/