Informationen und Unterhaltung über Ohrsicht

Informationen und Unterhaltung von Ohrsicht Radio

Foto: Pixabay/Clker-Free-Vector-Images

BERLIN (kobinet) Ohrsicht Radio ist der Klang der Inklusion und eine Möglichkeit, Informationen und Unterhaltung aus dem Internet in Sendungen zu erleben, welche von Menschen gemacht wird, die sich mit einem Leben mit Behinderungen auskennen. Wer also im Äther wissen möchte, was läuft, kann sich bei Ohrsicht Radio über das dort laufende Programm oder durch die von diesem kleinen Team angebotenen Podcasts informieren.

Einzelheiten zum Programm sowie den zur Verfügubg stehenden Podcasts sind über diesen Link zu erfahren.