Appell zum FDP-Bundesparteitag zum Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz

Plakat AGG-Reform Jetzt!

Foto: Bündnis AGG-Reform Jetzt!

Berlin (kobinet) "Liebe FDP, wir warten auf euren Entwurf und mit uns Millionen Betroffene in Deutshland, die wir vertreten: Unsere Änderungsvorschläge für die Verbesserung des Schutzes vor Diskriminierung durch das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz findet ihr unter www.agg-reform.jetzt. Euer Bündnis AGG-Reform Jetzt!" So lautet die Aufschrift eines Plakates des Bündnisses AGG-Reform Jetzt, in dem sich über 100 Organisationen zusammengeschlossen haben. Mit einem entsprechenden Roll-Up, einem Infoblatt und süßen Leckereien als Energiespender für die Reform werden die Parteitagsdelegierten und Gäste des FDP-Bundesparteitags heute am Eingang zum Parteitag in der STATION am Gleisdreieck in Berlin begrüßt. Unter dem Hashtag #bpt23 und #fdp wird auf Twitter und Facebook zudem auf die Notwendigkeit der AGG-Reform hingewiesen.

Zum Auftakt der von der Aktion Mensch unterstützten Aktionen zum Europäischen Protesttag zur Gleichstellung behinderter Menschen beteiligen sich u.a. auch das NETZWERK ARTIKEL 3, die LIGA Selbstvertretung und die Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung an den Aktionen des Bündnisses und werben für die im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP angekündigte und längst überfällige Reform des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) beim FDP-Bundesparteitag.

Da der Ball für die Gesetzesreform derzeit bei Bundesjustizminister Buschmann von der FDP liegt, sind die Delegierten des FDP-Bundesparteitags wichtige Ansprechpartner*innen, damit endlich Eckpunkte und erste Gesetzesvorschläge veröffentlicht und vorangetrieben werden.

Link zu weiteren Infos auf www.agg-reform.jetzt