Vorstellung einer zweiten Independent Living Studie am 5. Mai

Logo: The European Independent Living Day am 5. Mai

Foto: ENIL

Brüssel (kobinet) Um den 5. Mai finden nicht nur in Deutschland Protestaktionen für eine barrierefreie und inklusive Gesellschaft statt, in der ein selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen möglich ist. Auch auf europäischer Ebene finden eine Reihe von Aktivitäten statt. Das Europäische Netzwerk zum selbstbestimmten Leben behinderter Menschen (ENIL), das 1992 mit der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL) den Europäischen Protesttag zur Gleichstellung behinderter Menschen ins Leben gerufen und mitkoordiniert hat, führt beispielsweise am 5. Mai eine Online-Veranstaltung zur Präsentation einer Studie zum selbstbestimmten Leben behinderter Menschen durch.

„The European Independent Living Day“, mit diesem Slogan wirbt ENIL für die Aktivitäten um den 5. Mai herum. Die Veranstaltung zur Studie und zur Präsentation einer Reihe von Beispielen für ein selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen beginnt am 5. Mai um 10:30 und findet bis 13:00 Uhr statt.

Link zu weiteren Infos und zur Anmeldung zur Veranstaltung, die in englischer Sprache stattfindet