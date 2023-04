Infos zur Geschichte des Protesttags zur Gleichstellung behinderter Menschen

Plakat zum Protesttag 2023 der Aktion Mensch

Foto: Aktion Mensch

Bonn (kobinet) "Zukunft barrierefrei gestalten", so lautet das diesjährige Motto für die Protestaktionen, die vom 22. April bis 7. Mai zum Europäischen Protesttag zur Gleichstellung behinderter Menschen durchgeführt werden. Wer sich im Vorfeld der Aktionen mit der Geschichte des Protesttages beschäftigen will, der 1992 zum ersten Mal durchgeführt wurde, für den könnte die 2022 von Dr. Sigrid Arnade und H.-Günter Heiden von der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL) mit Unterstützung der Aktion Mensch erstellte Broschüre zu 30 Jahren Protesttag eventuell eine hilfreiche Lektüre sein.

Link zur Broschüre