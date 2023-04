Fachtagung zu Beschäftigung und Weiterbildung

No body found to use for abstract...

Foto: DBSV

MARBURG (kobinet) Am 25. April 2023 findet in Berlin eine Fachtagung des Deutschen Verein der Blinden und Sehbehinderten in Studium und Beruf (DVBS) und seines Projekt [email protected] – Agiles Netzwerk für sehbeeinträchtigte Berufstätige statt, die sich mit den beruflichen Teilhabechancen von Menschen mit Behinderung beschäftigt.

Die Fachtagung „Perspektiven der digitalen Arbeitswelt“ beleuchtet die Bedingungen und Chancen beruflicher Teilhabe von schwerbehinderten Menschen – speziell von Blinden und Sehbehinderten – vor dem Hintergrund dieser Veränderungen. Expertinnen und Experten erörtern die Voraussetzungen inklusiver Arbeit sowie beruflicher Entwicklung und Weiterbildung, sowohl aus Sicht der Betroffenen als auch des Unterstützungssystems und der Selbsthilfe.

Diese Fachtagung ist leider ausgebucht. Sobald kobinet weitere Informationen über ihren Verlauf und die wichtigsten Ergebnisse erhalten, werden wir darüber berichten.