Antidiskriminierungsbeauftragte stellte Arbeitsprogramm im Ausschuss vor

Ferda Ataman

Foto: Sarah Eick

Berlin (kobinet) Den Diskriminierungsschutz "konsequent durchsetzen und stärken“ will die Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung, Ferda Ataman, die am 19. April in einem Fachgespräch des Familienausschusses des Bundestages ihr Arbeitsprogramm vorgestellt und den Mitgliedern außerdem Rede und Antwort stand zum "Vierten Gemeinsamen Bericht der Antidiskriminierungsstelle des Bundes und der in ihrem Zuständigkeitsbereich betroffenen Beauftragten der Bundesregierung und des Deutschen Bundestages: Diskriminierung in Deutschland - Erfahrungen, Risiken und Fallkonstellationen“ (BT-Drs. 19/32690). Dies berichtet der Informationsdienst Heute im Bundestag.

„Ob man mit dem Kinderwagen wegen mangelnder Barrierefreiheit verzweifele, bei der Wohnungssuche aufgrund ethnischer Merkmale immer wieder ausgesiebt werde oder männliche ihren weiblichen Kolleginnen am Arbeitsplatz wegen einer möglichen Schwangerschaft vorgezogen würden – ‚Antidiskriminierungspolitik ist kein Minderheitenthema‘, sondern ‚ein Freiheitsthema‘ und betreffe alle, unterstrich Ataman. Sie sehe sich als Beauftragte aller Menschen in Deutschland. Viele erlebten Einschränkungen, jeder könne in eine solche Situation geraten. 63.000 Anfragen seien seit Inkrafttreten des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) 2006 an die Antidiskriminierungsstelle des Bundes und das im vergangenen Jahr neu geschaffene Amt der Unabhängigen Beauftragten gerichtet worden, berichtete sie“, heißt es u.a. in Heute im Bundestag. Ferda Ataman freue sich daher, dass die Koalition eine Reform des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) in dieser Wahlperiode vereinbart habe.

Heute, am 20. April, lädt Ferda Ataman und ihr Team von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes ab 12:30 Uhr zu einer Tagung zur Reform des AGG nach Berlin ein. Die Podiumsrunden werden auch per Livestream übertragen.

