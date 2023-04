Gesundheitsausgaben 2021 auf 474,1 Milliarden Euro gestiegen

No body found to use for abstract...

Foto: Irina Tischer

Oberhaching (kobinet) Die Gesundheitsausgaben in Deutschland sind im zweiten Corona-Jahr 2021 auf 474,1 Milliarden Euro gestiegen. Das waren 5.699 Euro je Einwohnerin und Einwohner. Die Gesundheitsausgaben pro Kopf und die Gesundheitsausgaben insgesamt stiegen gegenüber dem Vorjahr um 7,5 Prozent und damit am stärksten seit Beginn der Berechnungen im Jahr 1992. Auf diese Daten des Statistischen Bundesamtes macht die CODY.care GmbH in ihrem neuesten Newsletter aufmerksam.

„Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) zum Weltgesundheitstag am 7. April 2023 weiter mitteilt, waren die Gesundheitsausgaben 2021 um 33,1 Milliarden Euro höher als 2020, dem ersten Jahr der Corona-Pandemie. Der Anteil der Gesundheitsausgaben am Bruttoinlandsprodukt (BIP) lag 2021 bei 13,2 Prozent und damit 0,2 Prozentpunkte höher als 2020. Ausführliche Informationen gibt’s unter www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2023/04/PD23_136_236.html„, heißt es im CODY.care-Newsletter.